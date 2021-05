Angelo Trementozzi chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata sull’ex marito di Alessandra Celentano.

Alessandra Celentano è da anni una delle protagoniste indiscusse di Amici di Maria De Filippi, dove da anni ricopre il ruolo di insegnante di danza classica. Il pubblico del piccolo schermo conosce bene i suoi pensieri per quanto riguarda il mondo della danza, ma sulla sua vita privata conoscono ben poco. La professoressa Celentano è molto riservata, ma qualche è volta ha raccontato alcuni aspetti della sua vita sentimentale.

Non tutti, infatti, sono a conoscenza che Alessandra ha un matrimonio alle spalle conclusosi nel 2012. Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Trementozzi, che nella vita svolge la professione di commercialista. La Celentano ha definito il loro matrimonio come qualcosa di bellissimo e nonostante sia terminato anni fa conservano un ottimo rapporto, ma scopriamo insieme qualche curiosità in più sull’uomo che aveva rubato il cuore dell’insegnante più temuta di sempre.

Angelo Trementozzi: chi è l’ex marito di Alessandra Celentano

Angelo Trementozzi è stato sposato con Alessandra Celentano dal 2006 fino al 2012. Il settimanale Visto rivelò che fu proprio lui a decidere di interrompere il suo matrimonio con l’insegnante di danza classica di Amici di Maria De Filippi senza dilungarsi troppo sui motivi che l’avrebbero spinto a prendere tale scelta. Nonostante ciò, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, i due sono rimasti in ottimi rapporti.

Angelo Trementozzi, l’ex marito di Alessandra Celentano, si è formato presso l’Università di Roma, conseguendo la laurea nel 1977 in Business ed Economics. La sua carriera è tutta in salita, facendosi strana nel mondo della finanza e riuscendo a collaborare con i più importanti brand a livello mondiale. Tant’è che è diventato sua volta insegnante di Corporate Finance ed Economia e mercati finanziari presso l’Università Europea di Roma.

Nel 2008, però, sceglie di lavorare presso lo studio di famiglia, occupandosi della contabilità fino a giungere al diritto tributario, commerciale e civile. Oltre alla passione per il mondo della finanza, che gli ha permesso di costruire durante il corso di questi anni, Angelo è anche un appassionato di sport. Tant’è che è il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica di karate. Insomma, ha una vita molto piena. Dopo la fine del suo matrimonio con Alessandra, però, non si hanno più notizie riguardanti la sua vita privata e sentimentale. Quindi non sappiamo dirvi se è riuscito a ritrovata l’amore dopo la fine delle sue nozze.

Angelo Trementozzi è l’uomo che è riuscito a conquistare, seppur anni fa, il cuore di Alessandra Celentano.