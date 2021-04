Venerdì Look of the Day: sandali sportivi!

In questo Look of the Day del venerdì incentrato sulle scarpe, parleremo di un modello super trendy, e anche super comodo, perfetto per le giornate primaverili e estive. Stiamo parlando dei…sandali sportivi!

È già molto chiaro, dai trend della scorsa stagione, che la comodità è diventata la parola chiave del nostro abbigliamento. Che sia quotidiano, casual, formale o elegante, il nostro look non può risultarci scomodo.

Questa necessità di indossare dei look comodi che affianchino il nostro lifestyle, diviso tra smart-working o corse dalla mattina alla sera, è stato ben percepito dai direttori creativi dei brand di lusso, i quali hanno creato le loro collezioni proprio in base a questa esigenza che accomuna tutte le donne del 2021.

Che si vada a scuola, in ufficio, all’aperitivo o a fare la spesa, la donna del 2021 vuole “comodità”.

La comodità, però, non deve essere interpretata come mancanza di stile o poca voglia nel vestire. Anzi, bisogna ingegnarsi un pochino di più per far sembrare il pantalone di una tuta un articolo di alta moda creato su misura per noi. Vi sembra impossibile? La risposta è: “si può fare“! Volete sapere come? Ovvio: seguendo le guide di stile di CheDonna che vi aiuteranno in tutto e per tutto!

E allora, oggi vi aiuteremo proprio in questo. Creeremo insieme un look trendy, studiando gli street style delle influencer del momento, che racchiuda stile e comodità. Per farlo, quindi, parleremo di un tipo di scarpa super di tendenza, ma soprattutto comodo. Di cosa stiamo parlando? Dei sandali sportivi.

Vedremo cosa sono, quali scegliere e come abbinarli. Vedremo inoltre alcuni abbinamenti delle influencer più note del momento, giusto per prendere qualche spunto in più.

Diamo il via alla guida di stile targata CheDonna intitolata Look of the Day incentrata sui…sandali sportivi!

Alla domanda “quali sono le scarpe più comode che avete indossato” come rispondete generalmente? Ballerine? Non credo. I tacchi? Chi ve lo dice mente (fidatevi di una che ama i tacchi). Chiaro: le sneakers. Il problema delle sneakers è che in estate sono veramente troppo calde. E a quel punto iniziamo a comprate sandali su sandali alla ricerca di quello più comodo, ma la ricerca si risolve sempre in maniera inconcludente. Il problema fondamentale sta proprio nella suola dei sandali: a volte troppo piatta, altre troppo rigida.

Sarebbe perfetto utilizzare delle sneakers aperte! Un sogno! Da quest’anno il sogno diventerà realtà: Chanel, Dior, Yeezy, Prada, Off-White, Isabel Marant, Givenchy e molti altri, hanno creato dei sandali, ma tutte con il platform tipo sneakers.

La comodità è innegabile, ma dire che questo modello di scarpe è bello…. è una bugia.

Il modello più di tendenza è quello creato da Chanel, detto “sandalo Chunky”, di super tendenza negli anni ’70 e riproposto dall’anno scorso per soddisfare proprio questa necessità di comodità. Con fascia sulle dita e sul collo del piede e cinturino sulle caviglie, con immancabile logo in primo piano, Chanel propone la sua versione di comodità, ma di lusso.

Considerando che abbiamo detto che la comodità deve assolutamente andare di pari passo con lo stile, dobbiamo creare dei look ad hoc per queste scarpe. E allora analizziamo insieme i look di qualche influencer:

Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale, mamma, blogger, e designer che è appena entrata nel Cda di Tod’s, Chiara Ferragni pubblica due giorni fa un post in cui indossa un modello di sandalo sportivo giallo, abbinata con uno chamisier giallo, tenuto aperto con il reggiseno nero in mostra (brava Chiara!), e un jeans mom fit in lavaggio tie-dye di Alberta Ferretti. L’influencer ha abbinato il colore del suo sandalo Chunky alla camicia, e ha abbinato il tutto con un jeans di super tendenza. Ha volutamente lasciato aperta la camicia, sia per mostrare la sua fisicità già esile a poco tempo dal parto, ma soprattutto, per dare sensualità e movimento ad un look tipicamente da adolescente in gita scolastica. Ecco l’esempio di come i capi giusti uniti ad un po’ di creatività possano donare dei look pazzeschi.

Hailey Bieber: la super model Hailey Bieber, nonché figlia dell’attore Alec Baldwin, moglie di Justin Bieber, e come se non bastasse, super model, è stata immortalata in un suo street look indossato un tipo particolare di sandalo sportivo. Il sandalo con la pelliccia. Studiamo il total look: crop top nero, jeans chiaro straight corto in caviglia e il nostro famoso sandalo sportivo con pelliccia. In realtà, nell’insieme, il look non è male, perché abbina due capi molto semplici, come il crop top e il jeans, ad una scarpa molto eccentrica, sia nella tipologia che nel colore. Magari non proprio in questo modo, ma l’idea di chiudere un look semplice con una scarpa accessorio d’impatto è sempre un’ottima scelta.

Elsa Hosk: chiudiamo le recensioni dei look dai social analizzando l’outfit della super model di Victoria’s Secret, Elsa Hosk. Lei indossa un cappotto leggero verde smeraldo, una t-shirt con scritta, jeans dritto e un sandalo chunky anch’esso color jeans. Ecco: questo ad esempio è un look da copiare “alla lettera“, perché è semplice, accessibile e stravagante, ma al punto giusto, oltre che di super tendenza.

Abbiamo parlato del sandalo chunky sportivo proponendo quelli che indossano le influencer, che in genere sono di brand inaccessibili. La cosa positiva è che si trovano in commercio modelli altrettanto comodi e stilosi, senza spendere un patrimonio. Birkenstock, Fila, Dr. Martens, ad esempio, hanno creato dei modelli di sandali sportivi, altrettanto belli ma sicuramente più accessibili.

Adesso che sapete come indossare i sandali sportivi, sperimentate nel creare il vostro look. Sempre di tendenza, ma anche super comodo!

Emanuela Cappelli