Trucco sopracciglia: 5 errori da non fare assolutamente

Il trucco sopracciglia andrebbe sempre eseguito in modo corretto e con i prodotti giusti. Scopriamo 5 errori da non fare assolutamente.

Le sopracciglia sono un particolare importante del viso di una donna soprattutto perché in molti casi ne definiscono anche l’espressione. Necessitano per questo di essere curate e definite con attenzione e senza lasciare nulla a caso.

Sono troppe le donne vittime di depilazione selvaggia che realizzano un trucco sopracciglia del tutto impresentabile e che non rende merito alla loro bellezza. La scelta ideale sarebbe quella di affidare il proprio arco sopraccigliare alle mani di un professionista per averle sempre in ordine e soprattutto con la linea adatta al viso.

Scopriamo 5 errori da non fare assolutamente nel trucco sopracciglia che al contrario potrà essere eseguito facilmente con i prodotti giusti e seguendo la loro linea naturale.

Come curare, definire e depilare le sopracciglia in modo corretto

Le sopracciglia femminili rappresentano un particolare fondamentale nel viso di una donna e per questo necessitano di cure specifiche. Prima di operare con qualsiasi pinzetta o peggio ceretta, si dovrà sempre osservare l’arco sopraccigliare nella sua linea naturale che andrà rispettata.

Poi si dovrà disegnare con una matita bianca il contorno delle sopracciglia che si vogliono tenere ed eliminare soltanto i peli che fuoriescono da quel disegno. Avere la consapevolezza di ciò che si fa e di quale obiettivo si vuol raggiungere è fondamentale per non commettere errori.

Ci si potrà prendere cura delle sopracciglia, applicando dell’olio di ricino ogni sera con l’aiuto di uno scovolino da mascara ben pulito.

Trucco sopracciglia: i 5 errori da non commettere mai!

Esistono degli errori per quanto riguarda il trucco sopracciglia che molte donne commettono e che compromette davvero l’effetto finale e la durata del makeup. Le sopracciglia dovrebbero essere truccate rispettando la loro natura, quindi con colori realistici, con sfumature tridimensionali e con prodotti che le definiscano senza essere troppo invasivi.Ecco i 5 errori che non dovrebbero mai essere fatti nel trucco sopracciglia!

1- truccarle con l’ombretto

Truccare le sopracciglia con l’ombretto non è corretto. L’ombretto studiato per essere applicato sulla palpebra, non avrà la stessa tenuta di un prodotto anche in polvere pressata, ma studiato per truccare le sopracciglia. Anche se truccate con l’ombretto del colore giusto le sopracciglia appariranno naturali e bellissime, l’effetto durerà davvero pochissimo.

2- truccarle con la matita per occhi

Truccare le sopracciglia con la matita per gli occhi è un errore perché l’effetto che si otterrà sarà artificiale, pesante e soprattutto poco tenace, perché la texture della matita occhi è molto più grassa di quella delle matite per sopracciglia al contrario piuttosto secca.

3- truccarle senza sfumature

Le sopracciglia naturali vantano una dinamicità nel loro colore, partono dal centro dove appiano più chiare e meno folte per scurirsi nella parte centrale e ritornare delicate sulla parte finale.

Anche nel trucco sopracciglia si dovranno rispettare queste linee naturali e l’effetto sarà davvero naturale.

4- truccarle con l’eyeliner

Anche l’eyeliner anche se marrone, non è un prodotto giusto con cui truccare le sopracciglia. L’effetto sarà del tutto anti estetico e poco naturale.

5- truccarle troppo fine o troppo grosse

Le sopracciglia dovrebbero essere disegnate in pieno equilibrio con il resto del viso. Un viso importante non potrà avere delle ciglia fine e un viso dai lineamenti minuti non potrà avere delle sopracciglia grandi e folte. Tutto dovrà essere proporzionato.