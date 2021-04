Si può perdere peso con una tecnica di dimagrimento orientale che spopola sui social? Scopri i video Tik Tok che aiutano a dimagrire facilmente e in poco tempo.

Dimagrire in vista dell’estate è l’obiettivo che si pongono molte donne, per essere perfette e impeccabili in vista della prova costume. Ma quando si decide di farlo è sempre opportuno affidarsi ad nutrizionista per evitare di incorrere in problemi, visto che perdere peso deve essere fatto nel modo corretto senza stressare il nostro corpo. Ma sui social sta spopolando un metodo orientale di dimagrimento che sembra avere dei risultati sorprendenti, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tik Tok: il metodo orientale per dimagrire facilmente

Viviamo in un’era in cui i social media non solo sono seguiti da molti ma hanno il più delle volte un’influenza positiva sulle persone. Come il Tik Tok, che spesso mostra dei contenuti surreali e altri sorprendenti, ma questa volta sembri che un’insegnate cinese abbia condiviso tramite Tik Tok un metodo di “dimagrimento”. Quello che caratterizza questo metodo è la velocità con cui si riesce a perdere peso con un semplice movimento del corpo, come spiega la promotrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @janny14906

La tecnica che promuove Janny14906 ha riscosso gran successo tra gli utenti, la promotrice spiega che questa tecnica di dimagrimento veloce conosciuta come “The belly curling exercise” non è altro che un esercizio di curvatura del ventre, che secondo Janny faccia “ridurre il ventre”.

Ma per essere più chiari di cosa si tratta questa tecnica? Secondo l’insegnate Janny con un semplice movimento avanti e indietro del bacino a ritmo di musica si possono perdere i chili di troppo. Il movimento deve essere molto veloce, come si può notare dai video, certo che il movimento non è poi così elegante, ma ormai sono in molti a seguirlo. Sono tantissimi gli utenti che la seguono su social come Tik Tok e Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @janny14906

Non sembrerebbe così difficile, basta avere uno specchio e seguire i movimenti consigliati da Janny, l’importante è farlo con un sottofondo, una musica ritmica per prendere parte alla challenge. Ma quello che interessa agli utenti che sono alla ricerca di un metodo facile e veloce per perdere peso è davvero così efficace? Porta a dei risultati? Questa risposta non possiamo darla, ma secondo la promotrice si riesce a bruciare del grasso e basta eseguire questa tecnica per soli 5 minuti al giorno e i risultati sono già visibili dopo un mese.

LEGGI ANCHE–>Se vuoi perdere peso, prova con la dieta facile, perdi i chili senza stressarti!

Certamente non possono eseguirli tutti, dipende dalla predisposizione che ognuno ha, certo se si ha un problema alla schiena potrebbe risultare più difficile. La promotrice ha proposto delle varianti del movimento come il “Roll belly weight loos exercise“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @janny14906

L’insegnante cinese Janny, che è la promotrice del metodo di dimagrimento ha guadagnato fino ad oggi su Tik Tok oltre 2,4 milioni di follower e i suoi video, in cui le allieve si cimentano nell’esecuzione del movimento dimagrante, superano oltre i 44 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Beh che dire ormai questa tecnica sta riscuotendo gran successo anche negli Stati Uniti fino in Italia, si potrebbe definire un nuovo fenomeno!

(Fonte: Il Messaggero)