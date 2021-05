Quali sono i vostri nomignoli di coppia? Scopri cosa rivelano sul vostro amore

Quale nomignolo ha scelto per te il tuo partner? Ti chiama topolina? Piccolina, Principessa? Scopri il significato nascosto del nomignolo scelto per te.

In amore usiamo molti nomignoli, alcuni sono incredibilmente strani altri abbastanza comuni, qualunque sia il nomignolo scelto, sappi che questo rivela qualcosa sulla vostra coppia. Micetta, baby, cuore, vita, coniglietta…. questi e tutti gli altri nomi romantici che usa il partner per chiamarci rivelano dei desideri inconsci del partner.

Dimmi come ti chiama il tuo partner e ti racconterò alcuni aspetti interessanti della vostra vita di coppia

Qual é il nomignolo romantico predominante che usa il tuo partner per rivolgersi a te con dolcezza? Scopri il suo profondo significato nascosto.

Se usa come nomignolo… :

1/ Un piccolo animale

Nomignoli come micetta, coniglietta, topolina… che ricordano dei cuccioli, sono molto usati perché evocatori di tenerezza. Secondo gli esperti, se il partner ti chiama con un nomignolo del genere è perché tenta di soddisfare un bisogno di sicurezza. Questi sono nomi molto legati all’infanzia, evocano cartoni animati o i peluche che tenevano sul letto, inconsciamente questi appellativi proiettano al periodo dell’infanzia, il più importante dal punto di vista sentimentale, dato che è il periodo in cui si è creato e saldato l’amore materno/paterno. L’amore più forte che ogni persona abbia mai sperimentato.

2/ Un nome esagerato

Il mio cuore, il mio angelo, l’amore della mia vita, questi nomignoli che evocano qualcosa di immenso sembrano così romantici ma attenzione nascondono una sgradevole verità se il partner li usa praticamente dall’inizio della vostra relazione. Se praticamente vi chiama così da quando vi ha conosciuto secondo gli esperti il partner non è totalmente onesto. E’ sicuramente una persona romantica, ma potrebbe essere un abile Don Giovanni. Se invece ha iniziato ad usare questi appellativi quando la vostra relazione è diventata più salda sarebbero un segno di grande amore, ma anche la prova che inconsciamente il partner desidera idealizzare la sua metà oscurando i suoi difetti.

3/ Bambina, piccolina

Se questo è il nomignolo che ha scelto per te è l’espressione di un amore autentico e fortissimo. Secondo gli esperti questo nomignolo evoca il quarto trimestre post-parto, ovvero il periodo di massima dipendenza del piccolo a sua madre. Se il partner si rifà inconsciamente a questo periodo nella relazione di coppia, è perché prova un legame molto forte, sia a livello fisico che a livello emotivo verso la sua compagna, esattamente come quello di un bambino verso sua madre. Se il tuo partner ha scelto questo nomignolo per te è perché inconsciamente desidera proteggerti.

4/ Un nomignolo gourmet

Il mio zucchero, dolcezza, il mio miele sono soprannomi che evocano la cucina. Sapete bene che la gola è uno dei sette peccati capitali e questo nomignolo secondo gli esperti sarebbe rivelatorio del desiderio carnale del vostro partner di possedervi.

5/ Un nomignolo inventato da zero

Può succedere che un partner inventi un nomignolo ad hoc, questi nomi si riferiscono a situazioni, esperienze, ricordi felici o peculiarità fisiche di una persona e secondo gli esperti rivelano una coppia immensamente tenera, sincera e simpatia. Ti accetta per come sei e ride dei tuoi difetti e questo è il segno di una relazione sana!

6/ Un nomignolo prezioso

Il tesoro, il mio gioiello, sono nomignoli che il partner usa per dichiarare inconsciamente al partner la sua unicità. Non c’è persona al mondo che abbia per lui lo stesso valore.

7/ Niente nomignoli solo il tuo nome

Alcune coppie non amano i nomignoli e si chiamano semplicemente con il loro nome. Questo non significa che non si amino anzi, secondo gli esperti indicherebbe l’esistenza di un profondo rispetto. Tuttavia, secondo il parere di alcuni psicologi, questa mancanza potrebbe delineare una forma di distanza o una mancanza di intimità.