Laura Torrisi in ospedale: l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni annuncia di doversi sottoporre ad una nuova operazione chirurgica.

Laura Torrisi, dall’ospedale dove è ricoverata, annuncia di doversi sottoporre ad una nuova operazione chirurgica. Con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, l’attrice, dal letto d’ospedale in cui si trova, condivide con i suoi followers un momento complicato.

Solo pochi mesi fa, precisamente a ridosso del Capodanno, l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni si era sottoposta ad un’altra operazione chirurgica pensando ci aver chiuso un cerchio. Oggi, invece, ha annunciato di trovarsi nuovamente in ospedale per un nuovo intervento chirurgico.

Laura Torrisi in ospedale, le parole dell’ex compagna di Leonardo Pieraccioni

Laura Torrisi nuovamente ricoverata in ospedale. Ad annunciarla è stata le stessa postando una foto dalla sua stanza e spiegando il motivo del ricovero.

“Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte. Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo (in tutti i sensi) ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8… Ok. Ma se nel frattempo però ci fosse un po’ più di recupero, non mi dispiacerebbe! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo, solo sorrisoni!”.

LEGGI ANCHE—>Laura Torrisi in ospedale per un’operazione: il messaggio che rassicura i fan

La Torrisi, da anni, lotta contro l’endometriosi e lo scorso gennaio, su Instagram, aveva annunciato di essersi sottoposta ad un’operazione chirurgica ringraziando i medici e lo staff sanitario che si erano occupati di lei.

Oggi, sotto il post pubblicato su Instagram, ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto e d’incoraggiamento da parte di amici e fan.

A scriverle lasciandole anche tanti cuori rossi per infonderle coraggio sono state Melissa Satta, Elisabetta Gregoraci, Costanza Caracciolo, Cristina Chiabotto, Paola Turani che aspetta il primo figlio e tante altre.

“Laura mia adorata, dai, quest’ultima prova da affrontare ancora e poi sarà tutta nuova vita! Sono con te! Ti voglio bene. Un abbraccio virtuale in attesa di poterlo fare realmente in sicurezzw quando sarà possibile”, è il dolce messaggio di Sandra Milo.