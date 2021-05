Alla festa della mamma mancano ancora nove giorni ma non è mai troppo presto per organizzarsi con un bigliettino, toccante e dolce al punto giusto, ed un regalo favoloso. Perché in fondo, se ci pensate un attimo, la persona più importante al mondo per ognuno di noi è proprio lei, la mamma (a pari merito con il papà ovviamente). Scopriamo cinque regali top.

Alla propria madre si può regalare il profumo preferito, sì, quello classico che usa da anni e che associate in modo indelebile a lei, che ve la riporta alla mente ogni volta che lo sentite per caso su un’altra persona. La soluzione di uno o più trattamenti in spa è sempre molto gradita, soprattutto per gli alleviare i primi acciacchi o semplicemente per coccolarsi un po’. Vediamo oggi cinque regali top per le mamme tra i 50 e i 60 anni.

Festa della mamma: cinque regali per renderla felice

La prima proposta è una semplice ed elegante borsa blu dell’associazione di Polo degli Stati Uniti. Tasca interna, uno scomparto per il cellulare e la pratica cerniera la rendono sicura e ordinata. Il prezzo è di 94,99 euro.

Il trench beige è un capo classico che quasi tutte hanno nell’armadio. Regalarne uno nuovo, come quello di Max&Co. a 199 euro, in color ciliegia, è un’ottima idea. Di questo capo british e chic in ottoman di cotone tecnico c’è anche la variante in azzurro.

Altra soluzione sono le sneakers sportive bianche e argento di Hogan sono un modello in stile vintage che ricorda le linee delle scarpe da tennis degli anni Settanta. Comode, da indossare tutti i giorni, sono realizzate in pelle con l’iconica H ad effetto craquelé ed esiste anche la variante dorata. Il costo è di 270 euro.

LEGGI ANCHE: 10 tendenze moda primavera 2021: modelli e stili must (chedonna.it)

Con un super sconto, è in vendita su “thedoublef” il tubino nero della maison Givenchy. Scollatura grafica sulla schiena, lunghezza che copre le ginocchia – vero e proprio punto critico per molte donne sui cinquanta – è un vero must-have che sarà sicuramente apprezzato ed utilizzato in più occasioni dalle vostre amate mamme.

Una forma d’abito molto usata dalle donne più grandi è quella a portafoglio (che mette in risalto il seno). La proposta di Ganni è in mesh, a fantasia floreale nelle tonalità del verde e costa 192 euro. Le maniche arricciate sugli orli nascondono un po’ le braccia e la gonna ampia con maxi balza lo rende ideale con una borsa a tracolla e sandali abbinati.

A prescindere dal regalo, alle mamme farà piacere il poter trascorrere una bella giornata con voi. Il resto, come sempre negli affetti, è un di più.

Silvia Zanchi