Ilary Blasi al settimo cielo: il dolce annuncio è ufficiale, web in delirio

Ilary Blasi al settimo cielo: lil dolce annuncio ora è ufficiale. Le parole e la foto scatenano l’entusiasmo dei fans.

La famiglia di Ilary Blasi si allarga ufficialmente. Nessun figlio in arrivo per la moglie di Francesco Totti che, da mamma di Cristian, Chanel ed Isabel, per il momento, è pronta ad immergersi nuovamente nel ruolo di zia. La sorella Melory, infatti, ha partorito rendendo Ilary Blasi nuovamente zia.

A dare il dolce annuncio è stata la neo mamma che, sul proprio profilo Instagram ha pubblicato la prima foto della sua bambina scatenando l’entusiasmo dei fans di Ilary che seguono anche le sorelle Melory e Silvia.

Ilary Blasi zia della piccola Joey: l’annuncio di mamma Melory

Già zia di Stella (nata nel 2012) e Nicole (nata nel 2015), figlie della sorella Silvia, Ilary Blasi, per il suo 40esimo compleanno per il quale ha ricevuto gli auguri speciali del marito Francesco Totti, ha ricevuto il regalo più bello con la nascita della nipotina. La sorella Melory è diventata mamma il 25 aprile della piccola Jolie che, in francese, significa carina e che è anche il secondo nome di Angelina Jolie il cui nome completo è Angelina Jolie Voight.

“25/04 sei arrivata tu amore nostro grande Benvenuta al mondo Jolie”, ha scritto la neomamma ricevendo gli auguri di amici e follower.

Legatissima alle sorelle Silvia e Melory, Ilary, pur essendo molto riservata, in occasione del matrimonio della sorella Silvia, celebrato il 19 luglio 2019, scriveva: “Mancavi solo tu per raggiungere l’en plein e lo hai fatto nel giorno che più ti rappresenta. Tu che sei la più grande di NOI e lo dimostri in tutto quello che fai. A te Silvia io auguro di sorridere sempre proprio come fai in questa foto❤️❤️❤️ti voglio bene sorella mia”.

Nei prossimi giorni, Ilary dedicherà un dolce messaggio alla nascita della nipotina Jolie? Durante la gravidanza della sorella Melory, la moglie di Francesco Totti ha condiviso video tra le storie di Instagram mostrando il dolce pancione. Dal 25 aprile, dunque, la famiglia di Ilary si è allargata ancora.