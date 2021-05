Momento magico di Elodie, protagonista di un clamoroso doppio annuncio: la reazione del fidanzato Marracash conquista tutti.

Momento magico per Elodie e non solo musicalmente parlando. Dopo aver chiuso il 2020 come la donna più ascoltata su Spotify Italy, la cantante, spiazza tutti, con un doppio annuncio. Il primo è arrivato direttamente sl suo profilo Instagram e ha scatenato la pronta reazione del fidanzato Marracash che, con un breve, ma diretto commento ha scatenato i followers.

Il secondo annuncio, invece, è arrivato dal profilo Instagram di ‘Volver’, l’agenzia di recitazione che segue artisti come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello e Renato Carpentieri.

Elodie nuovo volto di Bulgari e futuro nella recitazione: le parole del fidanzato Marracash

Elodie è ufficialmente entrata a far parte della famiglia Bulgari. Ad annunciarlo è stata la stessa cantante con la foto che vedete qui in alto. “Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della Bulgary family come Ambassador per l’Italia“, ha scritto l’artista scatenando l’entusiasmo dei fans, felici di vederla anche in vesti diverse da quella di cantante.

Tantissimi i commenti sotto il post anche se, a conquistare tutti, è stata la reazione del fidanzato Marracash. “Amò sei assicurata?”, ha chiesto il rapper ottenendo più di 1500 like e decine di risposte da parte dei followers della fidanzata che hanno apprezzato la sua ironia.

Le novità per la vita professionale dell’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, però, non sono finite qui. Dopo Emma Marrone che ha recitato nel film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”, anche la Di Patrizi sta per sperimentare la recitazione come annuncia l’agenzia Volver.

“Nel 2020 è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su #SpotifyItalia, ogni suo singolo è un successo, con la sua potente identità è diventata un’icona di stile e moda, ha recentemente presentato anche il #FestivalDiSanremo. Le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio.

Welcome ELODIE!”, si legge sul profilo Instagram dell’agenzia.