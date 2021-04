Come preparare la crema pasticciera senza uova, la ricetta facile e veloce

Una variante della classica crema pasticcera ma senza uova, ideale per chi soffre di intolleranze. ecco la ricetta facile e veloce.

Se stai cercando una variante alla classica crema pasticcera ma senza l’impiego delle uova ecco la ricetta perfetta, facile e veloce da preparare. Un’alternativa gustosa che saprà soddisfare ugualmente il palato di tutti.

Ideale per chi soffre di intolleranze alimentari o è allergico alle uova ma anche per chi non gradisce il sapore di quest’ultime nei dolci. Inoltre, se sceglierete il latte vegetale, anziché quello vaccino, potrete anche servirla a chi segue un regime vegano.

Insomma un vero e proprio jolly in cucina che potrete utilizzare per farcire i vostri dolci: dalle crostate alle torte, ma anche consumata nelle coppette insieme a biscotti, cialde o frutta fresca. Scopriamo subito la ricetta semplice.

Ecco la ricetta della crema pasticcera senza uova

Se stai cercando l’alternativa alla classica crema pasticcera perché non vuoi utilizzare le uova ecco la ricetta ideale per preparare una crema deliziosa, dalla consistenza vellutata e morbida e che non ha nulla da invidiare a quella tradizionale.

Una crema pasticcera adatta a chi soffre ad esempio di colesterolo alto e non può consumare le uova. Ma anche a chi non gradisce quel retrogusto nei dolci con ricette a base di uova. Scopriamo subito la ricetta.

Ingredienti

500 ml di latte (si può scegliere quello intero, parzialmente scremato o vegetale per una crema vegana)

100 g di zucchero semolato (o di canna)

50 g di amido di mais

scorza di limone biologico

essenza di vaniglia

un pizzico di curcuma (opzionale e per conferire un colore giallo più intenso)

Preparazione

In un recipiente mettiamo lo zucchero e l’amido di mais. Quindi aggiungiamo 250 ml di latte a temperatura ambiente e mescoliamo bene.

In un pentolino scaldiamo il resto del latte con la scorza di limone e l’essenza di vaniglia. Ora aggiungiamo il composto a temperatura ambiente al latte scaldato e continuiamo a mescolare bene fino a che non si sarà addensato. Per evitare che la crema pasticcera impazzisca qui trovi alcuni trucchi.

Prima di spegnere, a cottura quasi ultimata, aggiungiamo una puntina di curcuma che donerà alla crema solo un po’ di colore senza interferire con il sapore. Mescoliamo bene e togliamo dal fuoco.

A questo punto se non la utilizziamo subito possiamo coprirla con la pellicola a contatto per non far formare la pellicina in superficie.