Sei alla ricerca del costume intero per l’estate 2021 perfetto? La ricerca è finita: ecco quello di Belen e come possiamo copiarlo!

Va bene, direte voi, è facile essere bellissime in costume se di nome fai Belen e di cognome fai Rodriguez.

Se è vero che essere una delle show-girl e modelle più ammirate al mondo è un ottimo modo per sentirsi sicure in monokini, possiamo provare a farci rassicurare anche dai vestiti che indossiamo.

Come? Belen indossa un costume di ME FUI (il suo marchio di costumi, ovviamente) che fa girare la testa (e non solo perché dentro c’è Belen).

Scopriamo dove comprarlo ed anche come copiarlo!

Costume intero estate 2021: ecco quello di Belen Rodriguez

Il trend di questa estate prevede uno (s)gradito ritorno: il costume intero!

Ok, va bene, scherziamo: non è totalmente sgradito (non come i jeans a vita bassa, per capirci). Il costume intero, di certo, ha dei lati positivi (slancia le gambe e la figura) ma anche alcuni lati negativi.

Abbronzarsi è impossibile e puoi sfoggiarlo solo a tintarella già ultimata (e per chi non si abbronza neanche con le esplosioni nucleari, come la sottoscritta, ci vuole molto tempo), non si asciuga mai e bisogna fare attenzione che non si sposti.

Ma allora, perché stiamo dedicando un pezzo al costume intero? Semplicemente perché questa estate lo avranno davvero tutti e noi non possiamo rimanere indietro!

Scherzi a parte: il costume intero è davvero una di quelle tipologie di costume che fanno gola a tutti.

Perfetto per sembrare una pin-up degli anni ’50, può essere usato senza problemi come top sopra jeans e si trasforma in quel pezzo unico che può attirare tutti gli occhi su di te.

E poi, è arrivata Belen Rodriguez a sfoggiare un monokini (un modo fancy per dire costume intero) del suo brand, Me Fui, per farci girare la testa sulle spalle!

Il capo è un pezzo che fa parte della collezione estiva 2021 a tema Hot Tropics.

Ha la schiena scoperta e una fantasia animalier multicolore veramente intrigante!

La particolarità del modello sono le coppe con ferretto che danno struttura al costume.

Insomma, è semplicemente perfetto! Il costume di Belen lo trovate sul sito di Me Fui cliccando su questo link.

Come fare, però, per copiarlo? Ecco alcune delle nostre idee.

Copiare il look di Belen Rodriguez: ecco le alternative per il costume intero

Copiare Belen ti sembra un sogno irrealizzabile? Eppure si può e, oltretutto, noi ti avevamo già dato qualche suggerimento qui.

Insomma, non puoi dire che non ti avevamo già avvertito: è lei la show-girl da tenere d’occhio per quanto riguarda lo stile!

Nelle sue ultime foto su Instagram, infatti, Belen si è mostrata con indosso molti dei suoi bikini Me Fui, in due pezzi e con il pancione.

Tra tutti, però, spicca ancora il suo costume intero a fantasia animalier che ci ha decisamente conquistate!

Certo, averlo uguale è impossibile! (A meno che non compriate il suo esatto modello, di cui vi abbiamo parlato sopra).

Ecco, però, le opzioni che lo ricordano da vicino e che possono rappresentare una valida alternativa.

I primi due modelli che ti proponiamo sono acquistabili sul sito di H&M.

Puoi scegliere tra un costume intero a fantasia tropicale sui toni del rosa, internamente foderato, con coppe rimovibili e schiena “coperta“.

Lo scollo a V è perfetto per prendere il sole al meglio ed è semplicemente troppo “tropicale” per lasciarlo in negozio!

Lo trovi cliccando qui.

L’altro modello, invece, è molto sgambato, scollato dietro e con coppe pre-formate provviste di ferretto.

Noi te lo abbiamo proposto in nero ma lo trovi anche in altri colori sul sito.

Se vuoi sfidare Belen ha chi ha il costume più sensuale, questa opzione è la tua!

Lo puoi acquistare cliccando direttamente su questo link!

Costumi interi per l’estate: ecco i modelli più sensuali

Infine, ti proponiamo anche due modelli di costume che puoi acquistare sul sito Shein.

Il primo è di un arancione brillante, con una fantasia leopardata molto fitta, coppe morbida e spalline sottili.

I due lacci sui fianchi lo rendono decisamente unico e particolare: se ti piace, puoi acquistarlo cliccando qui.

Se invece vuoi esagerare (ed avere tutti gli occhi puntati su di te), ti consigliamo questo modello con fantasia animalier, macchie di colore, bretelline a catenina e coppe preformate.

La fantasia con le tigri è decisamente aggressive ed il costume perfetto da portare anche come top.

Cosa stai aspettando? Se ti piace (come potrebbe non piacerti) lo puoi acquistare cliccando qui.