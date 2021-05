La coppia un anno dopo. Ecco cosa cambia e perché è un errore

Cosa cambia nella coppia dopo il primo anno insieme? Scopri le 8 cose che accadono praticamente a tutti e perché non è sempre un bene.

Il tempo ci cambia a livello di coppia. Non siamo più appassionati, bollenti e pieni di entusiasmo come eravamo ai primi tempi. Ci sono almeno 8 cose che cambiano in tutte le coppie e sono spesso innegabili ma attenzione, non sempre questi cambiamenti sono benefici ai fini della coppia.

Coppia 1 mese VS 1 anno: gli errori da evitare

I cambiamenti all’interno della coppia sono inevitabili e sono anche il segno che la coppia si è evoluta, è più intima, e che i partner sono in sintonia e a loro agio. Per esempio pensiamo a come entravamo nel letto i primi tempi e a come entravamo un anno dopo. Dopo anni di convivenza alcune cose diventano così familiari da non destare sorprese, per esempio lasciarsi scappare dei peti in presenza del partner o che ci si lavi i denti mentre l’altro è seduto sulla tazza del water. Queste cose sono normali ma siete davvero sicuri che non influiscano negativamente sul vostro rapporto di coppia? Prendiamo in esame 8 situazioni comuni di differenze di coppia dall’inizio della relazione VS alcuni anni di vita insieme e riflettiamo.

1/ Il bagno: 1 mese VS 1 anno

All’inizio della tua vostra relazione l’unico momento in cui condividevate il bagno era quando vi immergevate nella vasca da bagno piena di schiuma e petali, musica e candeline e vi facevate le coccole. Un anno dopo dopo, il bagno non è più un luogo di privacy, non ti preoccupi di fare la pipì se lui si sta radendo la barba. In effetti dovresti ripristinare la situazione al momento in cui il bagno era un luogo di condivisione limitata. Avere l’immagine del partner che espelle i suoi bisogni non è il massimo ed è bene preservare una immagine desiderabile e sexy del partner negli anni se non si vuole uccidere la libido.

2/ I pasti: 1 mese VS 1 anno

All’inizio il pasto era un momento di condivisione, vi guardavate, parlavate, eravate persi nei vostri discorsi. Un anno dopo la cosa più interessante della tavola apparecchiata è il cibo e se ordinate la pizza siete capaci di mangiarla sul divano. Mangiate, guardate la tv, guardate il telefono e la magia di quelle cene romantiche è solo un vago ricordo. Provate a ristabilire quel clima almeno a cadenza regolare, cenate romantici, senza distrazioni, vestiti per bene, quei momenti erano carichi di magia ed erotismo e nessuna coppia dovrebbe mai rinunciare a tali piaceri.

3/ Le uscite: 1 mese VS 1 anno

Su questo punto ha inciso anche la pandemia. Molte volte siamo stati costretti a restare in casa ma anche quando nessuno ci vietava di uscire le serate passate a vedere film sul divano sono aumentate esponenzialmente dopo un anno. Stiamo bene anche a casa, non ci sentiamo incentivati ad uscire, non c’è niente di male ma non è un bene. Ricordate come vi batteva il cuore quando vi preparavate per uscire, belli, profumati, incredibilmente desiderabili ed ora sul divano con il pigiamone e la tuta non pensate che state uccidendo quella carica erotica dei vostri appuntamenti? Se non volete uscire ricreate un appuntamento a casa, la routine è la massima nemica della coppia, non permettetele di prendere il sopravvento. Inoltre ricordate che la coppia ha bisogno di preservare la socialità, incontrate gli amici e divertitevi, è un toccasana.

4/ Lingerie: 1 mese VS 1 anno

Anche questo è un tasto dolente, prima solo il pensiero di scivolare nel letto faceva venire i bollori al nostri partner che sapeva che lo avremmo deliziato con un succinto completino sexy di seta. La lingerie è la massima espressione di sensualità di una donna e un piacere unico agli occhi di un uomo. Dopo un anno ti sei abbandonata al confort, le mutande sono extra large e di cotone, niente pizzo, niente seta e pigiama da panda. Non c’è niente di sbagliato nel volersi sentire bene e a proprio agio ma non riponete nel cassetto quei completini, ogni tanto sorprendilo mettendoli di nuovo e saprà come ringraziarti.

5/ Sorprese: 1 mese VS 1 anno

L’intimo non è l’unico a subire trasformazioni drastiche dopo un anno. Le sorprese, i regalini, l’inventiva per conquistarlo sono un vago ricordo. Ricordate di comunicare sempre il vostro amore al partner ma per farlo nel modo giusto seguite questa semplice regola, usate la sua stessa lingua dell’amore: Conosci le 5 lingue dell’amore? Scopri i 5 modi in cui comunicare amore al partner

6/ Depilazione: 1 mese VS 1 anno

All’inizio della relazione, prestavi particolare attenzione allo stato della tua depilazione e prima di un appuntamento non hai mai glissato il rasoio, ti sei depilata dalla testa ai piedi e ti sei sempre presentata impeccabile. Dopo un anno e più dimentichi perfino di pettinarti quando esci con lui. Ricorda che l’attrazione va alimentata ogni giorno e potrebbe svanire per sempre, non correre questo rischio. Mantieni sempre una corretta igiene e presenza personale, non trascurarti e non trascurarlo, non farti mai trovare disordinata ma sii il top, non fargli desiderare nessun’altra, ricordagli che la sua donna, il suo profumo e la sua pelle sono le cose più desiderabili del mondo, basta poco, quel tanto che serve per non scivolare nella trasandataggine.

7/ Ristoranti: 1 mese VS un anno

All’inizio non ti serviva di mangiare, campavi di amore. dopo un anno addio dieta, hai abbassato la guardia, ti sei data al fast food, alla pizza e birra a volontà e quei completini intimi di cui parlavamo prima non ti donano più. Ricordati che il tuo peso forma è un contributo alla tua salute, devi essere in forma principalmente per te stessa, questo ti farà stare meglio a livello mentale e fisico per cui concediti pure qualche sfizio ma non strafare, fai regolare attività fisica e sii sempre al top e come recita un noto marchio ricordati che “Tu vali”.

8/ Notti: un mese VS un anno

Questo aspetto riguarda la sessualità che come abbiamo avuto modo di vedere nei punti precedenti è fortemente influenzata da questi cambiamenti di stato della coppia. Alcuni dei gesti sopra citati si sono dimostrati essere dei veri e propri killer per la libido e per il desiderio di coppia. La buona notizia è che si può sempre recuperare. A tal proposito vi suggeriamo come ravvivare il desiderio di coppia negli anni.