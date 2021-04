Le borse rosse sono un vero e proprio statement piece, cioè un accessorio che non passa inosservato, che viene ricordato e che comunica (a gran voce) la personalità di chi lo indossa, e inoltre a primavera è la stagione perfetta per essere un po’ eccentriche!

Il rosso uno dei colori più coraggiosi da usare in un outfit. Chi si veste di rosso sa come attirare l’attenzione e in realtà desidera ardentemente farlo.

Il rosso sulle labbra indica desiderio di sedurre, il rosso sulle unghie indica che si attribuisce grande importanza a ciò che si fa, a come si interagisce con il mondo, e che non si ha paura di far valere le proprie idee.

Inserire sempre qualcosa di rosso in un outfit è segno di una personalità forte e carismatica, che non teme il giudizio e, anzi, si diverte a scandalizzare sempre, almeno un po’, gli osservatori.

Gli accessori rossi meritano un discorso a parte, perché indicano una personalità che sa quali tasti toccare per attirare l’attenzione, ma sempre senza esagerare e senza andare oltre il limite del buon gusto. Un paio di scarpe rosse, per esempio, indica grande sicurezza, capacità di muoversi nel mondo al proprio passo, il desiderio di andare soltanto dove si vuole. Chi abbina una borsa rossa a un outfit molto basic ama stupire con piccoli dettagli che lasciano il segno.

Per questo motivo, forse, una borsa rossa o un paio di scarpe rosse rimangono impresse nella memoria di qualcuno in maniera molto più intrigante di quanto farebbe un abito rosso.

La borsa rossa: il miglior capriccio di primavera

Una borsa rossa, di per sé, è un accessorio un po’ eccentrico e sicuramente sopra le righe. Per questo motivo non si vedono moltissime borse rosse in giro: sicuramente le borse nere e quelle marroni sono molte di più.

Forse in inverno, periodo in cui il nero, il grigio e il blu scuro imperano assoluti nel nostro guardaroba, indossare una borsa rossa ci sembra un po’ fuori luogo, ma la primavera, con la sua esplosione di colori e di allegria, potrebbe rivelarsi il momento perfetto per fare una piccola pazzia e comprare la nostra prima, indimenticabile, borsa rossa.

Nel 2010, la regina dell’eccentricità della moda anglosassone disegnò e mise in vendita questa originale borsa rossa a forma di cuore con il celebre logo del globo dorato nel mezzo. Naturalmente si trattava di una borsa costosissima, ma che rappresentò, in quell’anno, un meraviglioso esempio di statement piece.

Fortunatamente non c’è bisogno di pagare cifre esorbitanti per acquistare borse di questo colore intorno a cui costruire un outfit intero.

Questa borsa a tracolla di Versace Jeans, con la tracolla a catena che segue il trend del periodo, costa molto meno di quanto si potrebbe immaginare e si trasforma in un’adorabile pochette.

Naturalmente, guardandosi un po’ in giro c’è la possibilità di spendere ancora meno per un modello sicuramente d’impatto, ma a suo modo estremamente semplice ed elegante.

Si tratta della borsa rossa a forma di cuore di Zalando, in vendita on line a un prezzo davvero contenuto.

E se a desiderare una borsa rossa fosse una ragazza giovanissima o addirittura una bambina? Niente paura, c’è una borsetta a forma di cuore morbido a un prezzo davvero piccolissimo, su Amazon.

Per concludere, la nostra borsa rossa preferita: una borsa a tracolla di Moschino, caratterizzata dalla famosissima lavorazione a trapunta e dalla preziosa tracolla a catena. Si tratta di una borsa estremamente comoda, non eccessivamente piccola e di certo non tanto grande da risultare eccessivamente ingombrate. Perfetta, insomma, per regalarsi un po’ di eccentricità in una Primavera 2021 in cui si sente il bisogno di essere almeno un pochino sopra le righe.