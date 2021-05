Antonella Clerici, la Rai ha deciso: clamorosa indiscrezione

Antonella Clerici, quale sarà il suo futuro in Rai? Clamorosa indiscrezione su uno dei programmi della conduttrice, amatissima dal pubblico.

Quale sarà il futuro di Antonella Clerici come conduttrice di The Voice senior? Il talent show tornerà in onda nella prossima stagione televisiva? La prima edizione di The Voice Senior è andato in onda dal 27 novembre al 20 dicembre 2020 ed è stata vinta da Erminio Sinni, concorrente del team Loredana Bertè.

Il talent show è piaciuto molto al pubblico e ha ottenuto un grandissimo successo. Nella prossima edizione, dunque, tornerà in onda? La conduttrice della seconda edizione di The Voice Senior sarà ancora Antonella Clerici? A riportare un’indiscrezione è Dagospia.

Antonella Clerici confermata come conduttrice di The Voice Senior

Antonella Clerici sarà ancora la conduttrice di The Voice Senior. Ad annunciarlo è Dagospia che spiega che lo show prodotto da Fremantle tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e avrà anche più puntate rispetto alla prima edizione che è andata in onda per cinque serate. Stando a quello che racconta Dagospia, infatti, la seconda edizione del talent show dovrebbe avere sette puntate.

LEGGI ANCHE—>Antonella Clerici viene allo scoperto e ammette: “Noi ci completiamo”

Un bel riconoscimento per la Clerici che sta ottenendo un grande successo anche con il programma di cucina “E’ sempre mezzogiorno”, in onda tutti i giorni su Raiuno. The Voice Senior ha portato in tv persone adulte con la passione per il canto che, oltre a svolgere altri lavori, non hanno mai abbandonato la propria passione. Una versione che ha avuto un grande successo rispetto alla versione classica del talent show.

Accanto alla Clerici, a rendere il programma ancora più bello, è stata la presenza dei giudici che si sono messi totalmente a disposizione dei concorrenti. I giudici della prima edizione di The Voice Senior sono stati Albano e Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino. La giuria sarà confermata anche nella prossima edizione?

La Clerici che ha anche salutato in diretta Elisa Isoardi, inoltre, dovrebbe tornare anche al timone di E’ sempre mezzogiorno, programma che ha sostituto la storica trasmissione di cucina di Raiuno “La prova del cuoco” che ha condotto per anni.