Tina Cipollari, addio a Roma e a Uomini e Donne? Spunta la verità

Tina Cipollari dice addio a Roma e a Uomini e Donne? La bionda opinionista svela tutta la verità durante una seduta dall’estetista.

Tina Cipollari è tornata finalmente nello studio di Uomini e Donne. La bionda opinionista, dopo essere stata lontana dalla trasmissione per diverse puntate e aver partecipato in collegamento, è tornata al suo posto, accanto a Gianni Sperti.

I fan hanno così tirato un sospiro di sollievo temendo una continua partecipazione di Tina al programma di Maria De Filippi in collegamento. A far nascere la paura del pubblico era stata la stessa Tina annunciando il trasferimento a Torino. Nella puntata di Uomini e donne trasmessa il 28 aprile, però, Tina è tornata in studio e non sono mancate le discussioni con Gemma Galgani. Il pubblico, così, si chiede: Tina si trasferirà davvero a Torino?

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne: tutta la verità sul trasferimento a Torino

Tina Cipollari svela la verità sul trasferimento a Torino annunciato nelle scorse puntate di Uomini e Donne. Dopo essere stata assente per diverse puntate, collegandosi dalla propria abitazione con lo studio di Uomini e Donne, Tina cipollari aveva annunciato il trasferimento a Torino.

“Ho scelto Torino perché sto facendo delle indagini, mi sono trasferita direttamente sul posto“, aveva detto negli scorsi giorni. Come fa sapere il portale Formato News, tuttavia, pare che la bionda opinionista non si trasferirà nel capoluogo piemontese. Tina, durante una seduta di manicure, ha parlato del suo trasferimento con la ragazza che le stava curando le unghie. Nel corso della conversazione, pare che Tina abbia ammesso di non essere in procinto di trasferirsi nel capoluogo piemontese.

LEGGI ANCHE—>Mattias, Francesco e Gianluca, figli Tina Cipollari: uno è una promessa della musica

Tina, dunque, resterà nella capitale partecipando alle registrazioni di Uomini e donne in studio? Per il momento pare di sì. Nella puntata trasmessa il 28 aprile che ha segnato il suo ritorno in studio, inoltre, ha dato vita ad una discussione con Gemma Galgani accusandola di non essere affatto interessata al signor Aldo e applaudendo la fermezza di Antonio, il cavaliere a cui Gemma aveva lasciato il numero e che ha spiegato di non voler avere una storia con lei, ma di essere interessato solo ad un’amicizia.