Test: stai sopprimendo la tua vera natura? Scegli una donna e scoprilo

Ognuno di noi ha dei lati della propria personalità che tiene nascosti o che non riesce a far emergere e tu cosa tieni incatenato nelle profondità del tuo essere?

Il test di oggi ti aiuterà a fare chiarezza su ciò che trattieni dentro, la tua vera natura tenuta nascosta per troppo tempo. E’ ora di guardare alla vera te e di fare ciò che ti fa stare davvero bene.

Test: dimmi quale donna scegli e ti dirò quale istinto stai frenando

Chi sei veramente? Stai facendo di tutto per compiacere te stessa? Ti accetti e ti ami per quella che sei? Se la risposta è si vuol dire che sei una persona che sta bene con se stessa e vive serena. Nel caso in cui tu sia la classica persona che si rimprovera troppo, che si auto critica e che non vive all’insegna della positività e della gioia, probabilmente è perché non hai ancora imparato ad accettare la tua vera natura e per accettarla devi prima conoscerla e farla uscire fuori. Questo test ti aiuterà a farlo facendo emergere la tua vera personalità.

Sei pronto per fare il test? Tutto quello che devi fare è guardare l’immagine e scegliere una delle donne che vedi. L’immagine raffigura 4 ritratti di donne, si tratta di ritratti distorti che non ti permettono di vedere il reale volto delle donne. Scegli il ritratto della donna che ti attrae di più perché ti piace, o magari perché ti spaventa o ti impressiona più degli altri. Non importa quale reazione scateni in te, l’importante e che tu senta qualcosa verso l’immagine che ti spinge a sceglierla. Ricorda che le nostre scelte non sono mai casuali ma fanno emergere molti aspetti del nostro inconscio. La tua scelta rivelerà quale natura nascondi.

Risultato del test

Ecco cosa rivela la tua scelta:

Ritratto della donna 1

Se hai scelto questa donna è perchè hai una natura molto ambiziosa nascosta in te. Non ti mancano le ambizioni però sei in una fase ferma in cui non sai bene quali sono le cose che vuoi e se non le individui non riesci a capire cosa fare per concretizzarle. Al momento le tue ambizioni sono tante ma aleatorie e non ben definite.

Ritratto della donna 2

Se hai scelto questo ritratto la tua natura nascosta è l’apertura mentale. Sei una persona di ampie vedute ma non sfrutti questa tua caratteristica. Le persone come te non temono la diversità e sono molto abili nell’interazione. Ogni diversità viene vista come un’opportunità per apprendere cose nuove inoltre ti rende una persona che si adatta facilmente a tutto, cose, situazioni, persone. La tua apertura mentale ti porterà tanti vantaggi.

Ritratto della donna 3

Se hai scelto questa donna la tua natura è di una donna estremamente fiduciosa. Tu sei il tipo di persona che nel cuore sente di elargire positività, negli altri vedi prima i pregi poi i difetti, dietro il comportamento negativo delle persone tu trovi giustificazione. Non sei in grado di portare rancore, e sei il tipo di persona che crede nelle seconde possibilità, crede che le persone capiscano dai loro errori. Questa tua natura viene tenuta a freno perchè tante volte gli altri ti hanno messo in guardia dalla cattiveria, ti hanno ritenuto troppo buona e troppo ingenua. Temi di aprire il tuo cuore e di vedere tutto rose e fiori ma in realtà soffochi solo il tuo vero essere. Sii te stessa, se avrai dato una seconda possibilità a chi ti ha fatto del male senza ottenere nulla in cambio il peggio non è il tuo. Avere una persona come te nella propria vita è una fortuna immensa, chi non lo capisce non ti merita.

Ritratto della donna 4

se hai scelto questa donna stai tenendo a bada la tua natura fortemente perspicace ed intelligente. Sei una persona super organizzata, riesci a gestire perfettamente tutto, famiglia, tempo, denaro. Sei affascinato dalla funzionalità delle cose, dal ragionamento delle persone, e spesso per paura di risultare troppo selettiva o superiore cerchi di essere attratto anche da altro, dall’estetica per esempio. E’ una forzatura inutile, non aver paura di esprimere le tue opinioni e sentimenti e usa le tue grandi doti comunicative e logiche per raggiungere ogni tuo obiettivo, sentirsi migliore degli altri non significa disprezzarli, ma solo confidare molto in se stessi.