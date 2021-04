Tacos Chocolate Wafer: croccanti, golosi e leggeri da non crederci!

Tacos Chocolate Wafer, lo sfizio goloso, croccante e leggero che aspettavi. Scopriamo come prepararli passo dopo passo!

Avete voglia di qualcosa di dolce ma che non sia il solito biscotto? I Tacos Chocolate Wafer sono lo sfizio perfetto! Golosi, croccanti e per di più preparati con ingredienti sani e leggeri!

Saranno semplici e veloci da preparare e conquisteranno anche i palati più esigenti al primo assaggio. Non potrete più farne a meno, soprattutto perché senza zucchero, senza lattosio e a basso contenuto di grassi e carboidrati.

Tacos Chocolate Wafer: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

La ricetta di questi meravigliosi Tacos Chocolate Wafer nasce dalla passione della food blogger arianna.fit_life la quale ce li presenta come dei dolcetti sfiziosi:

“..croccanti, sfiziosi è così golosi da non crederci!

…la friabilità di una cialda al cacao, un ripieno cremoso alla nocciola e una copertura di cioccolato pralinato… cosa chiedere di più?!

Preparali in 10 minuti!!”

Dovresti prepararli e gustarli perché sono:

SENZA ZUCCHERO

SENZA LATTOSIO

A RIDOTTO CONTENUTO DI GRASSI E CARBOIDRATI

FACILI E VELOCI

COSì BUONI

Gli ingredienti ed il procedimento

“-in una terrina, lavora mescolando energicamente •50g di margarina vegetale (io a ridotto contenuto di grassi) MORBIDISSIMA, e •60g di eritritolo a velo, ottenuta una “crema” aggiungi •50ml di albume e continua a mescolare amalgamando il tutto, infine unisci •40g di farina 0 e •10gr di cacao

– mescola fino ad ottenere un composto molto densò, omogeneo, chiaro e spumoso. (il composto non deve essere montato quindi non utilizzare le fruste elettriche)

-su una placca ricoperta con carta da forno forma dei cerchietti sottili con la quantità di 1/2 cucchiaino di composto (circa 2mm) ,

e inforna a 190º ventilato per 3 minuti, riprendi la placca e con un coppapasta (ø 3cm) intaglia dei dischi precisi

-inforna nuovamente per 4 minuti, e non appena usciti dal forno appoggia su una cannuccia di vetro (o un piccolo cilindro) e lascia raffreddare (per dargli la tipica forma curvata)

-ti consiglio di prepararne 5/6 alla volta

-una volta freddi saranno croccanti, riempili con della crema spalmabili di nocciole, e passa un lato nel cioccolato fondente fuso con noccioline tritate

-riponi in freezer 5min e addenta ad occhi chiusi”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | (@arianna.fit_life)