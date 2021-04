Sognare di viaggiare esprime un enorme desiderio di cambiare abitudini e prospettive, vedere posti nuovi e lasciarsi qualcosa alle spalle, ma naturalmente i dettagli del sogno influiscono enormemente sul suo significato profondo.

Il viaggio rappresenta il cambiamento: quando una persona si mette in viaggio si lascia alle spalle la sua quotidianità, la sua routine e le sue certezze. Inoltre, dal momento che non può portare con sé tutta la casa, sarà costretta a fare una selezione di ciò che è davvero necessario e di ciò che non lo è.

Ne consegue che mettersi in viaggio è un’attività eccitante che ci mette alla prova e che allo stesso tempo è vista come un’evasione da una realtà quotidiana che ci sta eccessivamente stretta.

Come sanno però coloro che viaggiano spesso per lavoro, il viaggio è anche un’incombenza fastidiosa e che spesso si vorrebbe evitare. Tutto questo si condensa nella psiche del sognatore, che quindi può dare origine a sogni estremamente diversi tra loro.

Sognare di viaggiare e il sogno di come si viaggia: le differenze

Se sognare di viaggiare ha un significato molto preciso, cioè allontanarsi da qualcosa o da qualcuno per raggiungere una meta (che può essere intesa anche come scopo).

Quindi destinazione del viaggio e scopo del viaggio dicono moltissimo su cosa significhi sognare di viaggiare per uno specifico sognatore.

Sognare di viaggiare per vacanza o per piacere

Sognare di viaggiare per vacanza è ovviamente segno che il sognatore ha disperatamente bisogno di un periodo di relax e che non può farlo nella realtà. Dal momento che “i sogni son desideri” la sua psiche soddisfa i suoi bisogni attraverso un sogno confezionato su misura.

Sognare di viaggiare per lavoro

Sognare di viaggiare per lavoro è invece un sogno di interpretazione più complessa: se la sensazione che accompagna il sogno del viaggio è spiacevole significa che il lavoro che si sta svolgendo in quel periodo sta costringendo il sognatore a fare qualcosa che non vuol fare o per il quale non si sente portato. Se invece la sensazione che accompagna il sogno è piacevole significa che il sognatore vorrebbe esplorare nuovi orizzonti lavorativi per trovare nuovi sbocchi professionali, migliorare la sua condizione economica e così via.

Sognare di viaggiare da soli

Spesso sognare di viaggiare da soli significa che il sognatore si sente privo di alleati e di amici in un determinato momento della sua vita, ma anche in questo caso tutto dipende dalla sensazione che accompagna il sogno.

Avvertire un senso di leggerezza e di libertà significa che ci si sente imprigionati da legami familiari e personali troppo stretti. Il consiglio che ci sta dando la nostra psiche attraverso un sogno di questo genere è quello di trasformare il sogno in realtà (ammesso che questo sia possibile), cioè interrompere legami familiari, di amicizia, legami lavorativi e di coppia che non ci soddisfano.

Avvertire un senso di opprimente solitudine durante il sogno di un viaggio in solitaria significa invece che il sognatore si sente solo e sperduto. Per questo motivo la cosa migliore da fare è cercare il sostegno di amici e confidarsi con persone vicine. Spesso l’idea di viaggiare da soli è solo un’illusione nata dalle nostre insicurezze e siamo circondati di persone pronte a tendere la mano di cui abbiamo bisogno.

Sognare di viaggiare senza valigia

La valigia è essenziale per un viaggiatore: senza non si va da nessuna parte. Ma è davvero così? Chi sogna di viaggiare senza valigia può semplicemente sognare un viaggio breve, come una gita fuori porta, e quindi essere perfettamente a suo agio senza valigia, oppure può essere spaventato.

Non si può affrontare infatti un viaggio lungo senza valigia: chi fa questo sogno sente probabilmente di non avere i mezzi necessari ad affrontare la prova che è chiamato ad affrontare. Del resto il “bagaglio culturale” è una metafora utilizzatissima per indicare le cose che si conoscono, gli strumenti intellettuali (ma anche le conoscenza pratiche) che possiede una persona per svolgere determinati compiti. Sognare di dover andare per il mondo senza valigia è un sogno terrorizzante.

In questo caso l’inconscio del sognatore lo sta avvertendo che non è ancora il momento di partire (cioè metaforicamente di imbarcarsi in un nuovo progetto o in una nuova impresa): è il momento di prepararsi meglio per avere a disposizione tutti gli strumenti utili ad affrontare le future difficoltà. Solo allora si potrà intraprendere il viaggio con il cuore sereno e una bella valigia piena al proprio fianco.

I numeri da giocare

Secondo la smorfia napoletana, i numeri da associare dopo il sogno di un viaggio sono: 52 e 12. Se si sogna di viaggiare in nave bisognerà puntare sul 38, mentre il numero associato comunemente a un aereo (e in particolare a un aereo che decolla) è il 35.

Un viaggio in treno può suggerire il numero 40, associato in particolare al sognare un treno in partenza.

Vuoi conoscere il significato di altri sogni? Clicca qui per tutte le interpretazioni di Chedonna!

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.