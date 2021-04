Come evitare l’odioso effetto panda, quello causato dalla matita occhi che cola durante la giornata? Ecco un paio di trucchi da provare a tutti i costi.

Può essere utilizzata come eye-liner, come base per uno smokey eyes o come strumento per definire la rima interna dell’occhio: una matita occhi è uno strumento valido e versatile ma che nasconde anche qualche piccolo rischio.

Comunemente e volgarmente lo chiamano “effetto panda”, quell’alone che si crea quando la matita lungo la giornata inizia a colare qua e là, perdendo definizione e trasformandosi in un’informe macchia nera attorno all’occhio.

Un vero e proprio incubo, soprattutto per chi ha dedicato tanto tempo a realizzare un make up studiato nel dettaglio. Come scongiurare allora il temuto “effetto panda”? Ci sono un paio di trucchi che oggi vogliamo illustrarvi.

Due trucchi per una matita occhi che non coli

Per far sì che la matita occhi duri a lungo senza colare o creare sbavature dovrete innanzitutto applicarla correttamente e poi fissarla a dovere. Vediamo come procedere step by step.

Innanzi tutto assicuratevi di avere una matita ben temperata, pronta a realizzare un tratto preciso e sottile.

Quando si stenderà la matita sarà bene farlo realizzando dei puntini o trattini e non, come si fa abitualmente, tirando una linea continua.

Poi occorrerà sfumare. Con un pennellassimo di dimensioni contenute basterà eseguire un movimento laterale, dall’interno verso l’esterno dell’occhio, andando a distribuire uniformemente il prodotto che, essendo in quantità inferiore rispetto alla classica linea, non si correrà il rischio di veder colare ovunque.

Ora è il mento di fissare il tutto. Con il medesimo pennellino prelevate un po’ di ombretto dello stesso colore della matita e pressatelo sulla linea appena realizzata: proprio come la cipria con il fondotinta, questo polvere renderà la linea più marcata e resistente.

Il gioco è fatto: dovreste ora avere una matita applicata con precisione e soprattutto destinata a durare molto ma molto a lungo.

Che ne dite ci proviamo? Tutto ciò che occorre è una matita, un pennellino di precisione e un po’ di ombretto.