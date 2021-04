Il Lip Balm e il Burro di Cacao saranno indispensabili per seguire un trend fortissimo per il make up labbra nella Primavera 2021. Ecco perché e come utilizzarli!

Le parole chiave per il make up labbra nel corso della Primavera 2021 sarà assolutamente idratazione e morbidezza.

Le labbra infatti saranno ancora nascoste dietro alla mascherina ma, quando verranno finalmente “liberate” dovranno essere morbide, lisce, polpose e assolutamente perfette.

Come ottenere questo risultato, perfetto per la realizzazione di un trucco nude? La risposta è semplicissima!

Lip Balm e Burro di Cacao: che differenze ci sono?

Il burro di cacao è un cosmetico quasi del tutto naturale, finalizzato a nutrire, idratare e rendere le labbra più morbide.

Per le sue proprietà idratanti ed emollienti è in grado di favorire la riparazione cutanea delle labbra spaccate dal freddo e dal vento invernale oppure seccate dalla prolungata esposizione al sole estivo.

Può essere applicato sulle labbra più volte al giorno senza alcuna controindicazione, è un prodotto adatto anche ai bambini.

Il Lip Balm, o balsamo labbra è invece un prodotto cosmetico più complesso, che contiene anche cere di varia natura e ingredienti nutritivi. Alcuni balsami labbra contengono per esempio acido ialuronico per rimpolpare le labbra che stanno perdendo tono ed elasticità a causa dello scorrere del tempo.

Le cere contenute nel lip balm invece assolvono sulle labbra la stessa funzione che il primer svolge sugli zigomi o sulle palpebre quando lo utilizziamo per realizzare una base trucco professionale.

Leggi Anche => Tutti i segreti e i prodotti per eseguire una base trucco a regola d’arte

Per questi motivi si può affermare senza ombra di dubbio che il Lip Balm è più efficace del Burro di Cacao nella cura delle labbra sia dal punto di vista della cura dell’epidermide sia dal punto di vista estetico.

Lip Balm e Burro di Cacao per un perfetto nude look

Una delle tendenze make up del momento è quella di dare massimo risalto agli occhi con trucchi super appariscenti che sfruttano blocchi di colori solidi e contrastanti oppure molto eye liner, soprattutto quello colorato da utilizzare per elaborati trucchi grafici.

Leggi anche => Come scegliere il colore dell’eyeliner a seconda del colore dei tuoi occhi

Come si sa, però, per realizzare un make up equilibrato è necessario puntare tutta l’attenzione sugli occhi o sulle labbra: non è mai consigliabile “accendere” i riflettori su entrambi i punti focali del nostro viso.

Per questo motivo, se la tendenza per il trucco occhi della Primavera 2021 è tanto colore e un pizzico di follia, la tendenza per il trucco labbra sarà labbra nude, polpose e super idratate.

Naturalmente i trucchi per realizzare delle perfette labbra nude sono moltissimi, ma partire da una base perfetta aiuta moltissimo a migliorare i risultati.

Bisogna anche tener presente che uno dei molti vantaggi delle labbra nude è che, anche se i prodotti dovessero sbavare a contatto con la mascherina, il problema sarebbe molto meno appariscente, dal momento che si tratta di colori molto più neutri!

È il momento, quindi di acquistare un Burro di Cacao da portare sempre con sé e un Lip Balm da utilizzare principalmente di sera, dopo aver eliminato tutti i residui di trucco dalle labbra. Per migliorare l’assorbimento del prodotto non si dovrà dimenticare di eseguire uno scrub labbra almeno una volta a settimana, in maniera da eliminare le cellule superficiali morte o danneggiate.

Il Lip Balm va utilizzato in maniera costante soprattutto dai 35 – 40 anni in poi, quando le labbra cominciano inevitabilmente a diventare più sottili e meno polpose. Quello ideale? Naturalmente quello a base di acido ialuronico!