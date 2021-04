Vuoi un pranzo leggero e gustoso? Ecco delle insalate che hanno meno di 300 calorie.

Quando si è a dieta o si cerca di mantenere la linea, può capitare di aver voglia di restare più leggeri a pranzo. A volte può capitare di fare una colazione più abbondante ed altre di avere un impegno per cena in cui si prevede di mangiare molto.

Altre volte si è reduci da una serata della quale si porta ancora il peso sullo stomaco. In ogni caso, sebbene il pranzo dovrebbe costituire sempre una buona dose di energia, oggi scopriremo tre insalate diverse e complete dei giusti nutrienti che hanno meno di 300 calorie.

Insalate sane, bilanciate e con meno di 300 calorie

Che ci si trovi al bar, in ufficio o a casa, l’insalata costituisce spesso un pranzo ideale. Sopratutto quando la stagione consente di godere a piano di alimenti freschi.

Spesso, però, la maggior parte delle persone si trova a creare insalate troppo ricche o troppo povere finendo così con il non mangiarle mai. Oggi, scopriremo tre ricette diverse da scegliere quando si è a dieta ma si desidera mangiare qualcosa di buono, nutriente e sopratutto saziante.

Insalata di edamame, peperoni, scalogno ed emmenthal light. Quest’insalata, da servire rigorosamente in una bowl, è un ottimo modo per gustare qualcosa di buono senza eccedere con le calorie. Basta unire 60 g di edamame a metà peperone (ancor meglio se si mixano i colori) e a circa 30 g di emmenthal light. Unire al tutto dello scalogno a crudo, qualche foglia di songino e dell’olio etra vergine di oliva. Con meno di 300 calorie si avrà un piatto sano, nutriente e davvero buono.

Insalata mista con pomodorini, mozzarelline, olive e cipolla. Quest’insalata è semplice ma ricca di gusto. Basta unire le verdure da insalata che si preferiscono a dei pomodorini pachino e a delle mozzarelline ciliegia. Aggiungere cinque o sei olive tagliate a metà, della cipolla e condire con un po’ di olio extra vergine d’oliva ed il piatto è pronto per esser gustato. Volendo si possono aggiungere un po’ di carote tagliate a joulienne.

Insalata mista con ceci, cubetti di ricotta, peperoni e cipolla. Un’altra insalata golosa che vanta poche calorie è quella con verdure miste a scelta alle quali aggiungere dei ceci (circa 30 g), dei cubetti di ricotta, dei peperoni e mezza cipolla. Condire tutto con olio extra vergine d’oliva e gustare.

Se resta fame è possibile associare una fetta di pane integrale o una piccola mela. Le calorie non varieranno più di tanto e ci si sentirà più appagati.

Ricordiamo che per restare in salute è importante non farsi mancare mai i macro nutrienti principali che è sempre bene mangiare in modo bilanciato. In questo modo non si sentirà la fame e si godrà di pasti sempre in grado di offrire il giusto apporto calorico.

Qualora si avesse la necessità di seguire una dieta, il consiglio è quello di rivolgersi ad un buon nutrizionista. In questo modo si potrà contare su un piano stilato in base alle proprie esigenze e per questo più efficace.