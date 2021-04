Ignazio Moser: l’ex fidanzata è Tanja Dexters, ecco perché si sono lasciati

Ignazio Moser ormai fa coppia fissa con Cecelia Rodriguez. Ma conoscerete la sua ex fidanzata e il motivo per cui si sono lasciati.

Dopo l’ingresso di Moser nella Casa del Grande Fratello Vip 2017, sono state numerose le spettatrici che si sono chieste che informazioni circolassero in rete rispetto alla sua vita privata. Indubbiamente la sua vita privata del passato è passata in secondo piano dopo la sua relazione amorosa nata dentro la casa del GF VIP con Cecilia Rodriguez. Ma Moser ha avuto un ex fidanzata: Tanja Dexters. Chi è lei?

L’ex fu eletta Miss Belgio nel 1998 e ha 40 anni, 15 in più rispetto all’influencer ed ex ciclista. La Dexters è l’unica compagna nota di Moser ma la loro storia sarebbe già finita. È stato proprio Ignazio, infatti, a dirsi single.

LEGGI ANCHE –> Ignazio Moser bloccato in Messico prima dell’Isola? Lui spiazza con un annuncio clamoroso

L’ex fidanzata di Ignazio Moser: ecco chi è

Prima del Grande Fratello Vip 2017 e prima della lunga e stabile relazione con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser aveva avuto un’altra donna nella sua vita. Si tratta di Tanja Dexters e la love story tra i due è durata soltanto qualche mese, ha avuto inizio nel 2016 per poi finire nel 2017, prima dell’ingresso di Moser all’interno della casa più spiata d’Italia.

All’inizio del programma il ciclista e influencer ha infatti dichiarato infatti di essere single. Ma tornando a Tanja ecco cosa si sa su di lei.

Tanja Dexters è una modella che ha vinto la fascia di Miss Belgio nel 1998, a 21 anni. Incoronata la più bella della nazione, ha rappresentato il Belgio a Miss Mondo nel 1998 e a Miss Universo nel 1999. Dopo aver abbandonato la moda da protagonista, Tanja ha intrapreso la carriera di cantante, incidendo alcuni tra i singoli più venduti in Belgio e partecipando alle preselezioni dell’Eurovision Song Contest nel 2002.

Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Ignazio Moser, ciò che si sa che è la loro storia è nata a novembre del 2016. Per l’occasione entrambi condivisero numerose foto della loro storia sui social all’epoca. Il flirt, però, sarebbe durato solo qualche mese, per interrompersi verso l’inizio del 2017. Insieme si sono concessi una magica vacanza in Messico che sarebbe dovuta servire a cementificare il loro amore ma che, invece, avrebbe finito per allontanarli.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip: Cecilia Rodriguez e la pazza gelosia per l’ex di Ignazio Moser