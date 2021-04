Tina Cipollari, fuorionda clamoroso: Maria De Filippi reagisce così

Tina Cipollari protagonista di un fuorionda particolarmente acceso durante “Uomini e donne”: lo sfogo arriva in diretta.

Gemma Galgani e Tina Cipollari, lo scontro è aperto. Le due donne, protagoniste del noto programma di Maria De Filippi, popolano il salotto di “Uomini e donne” con la solita irriverenza e consueta caparbietà. Si punzecchiano a vicenda, recentemente Tina Cipollari – non potendo essere presente in studio – ha fatto qualche collegamento da casa.

Anche in tale contesto non sono mancate le scaramucce: al centro di tutto presunte accuse da parte della Galgani nei confronti della collega, secondo cui avrebbe riportato alcune falsità ai giornali riguardo l’ascesa della donna. La goccia che fa traboccare il vaso: Tina Cipollari non riesce a trattenere l’ira.

LEGGI ANCHE – Uomini e Donne, addio Gemma Galgani? Due di picche che fa male

Tina Cipollari, parole pesanti nel fuorionda: bagarre a “Uomini e donne”

Chiede prima di ponderare le illazioni poi, credendo di essere fuori onda, sbotta al telefono con un autore del programma: “Mi sono rotta il c…, non me ne frega niente. Devo rimandare la cosa perché voglio essere lì”. Presumibilmente Tina Cipollari vorrà rispondere vis a vis alla Galgani.

Particolare che non è sfuggito alla padrona di casa che ha subito indugiato sulla Cipollari: “Senti come urla al telefono, fatemela vedere”. Maria De Filippi scoppia a ridere e con lei tutto lo studio: l’episodio non è passato inosservato. Un presunto fuori onda diventa uno scivolone, al punto che la stessa conduttrice ammette: “So anche con chi sta parlando al telefono e la cosa mi fa molto ridere”.

Siparietto salvato in corner da ulteriori esternazioni che avrebbero stonato con la fascia pomeridiana: la tv si nutre anche di malcontento. Sicuramente il risentimento – reciproco – fra Tina Cipollari e Gemma Galgani è appena (si fa per dire) cominciato.