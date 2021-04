Oggi vogliamo scoprire con un test se hai una personalità difficile. Cosa si nasconde nel tuo passato? Scopriamolo insieme.

Credi di avere una personalità complicata? Tranquillo, di certo non sei l’unico!

Scopriamo insieme, però, se e cosa c’è di nascosto nel tuo passato che ti impedisce di “liberarti” dei tuoi tratti peggiori.

Il test di oggi, infatti, mira a svelare che cosa devi “lasciare” indietro per riuscire, finalmente, a smettere di essere schiavo del tuo cattivo carattere.

Pronto a scoprire che cosa non hai ancora superato?

Test della personalità difficile: cosa si nasconde nel tuo passato?

Ti hanno sempre detto che sei una persona “difficile“?

Non preoccuparti: più o meno lo siamo tutti! Se, però, vuoi conoscerti meglio il nostro test di oggi è qui per aiutarti.

Cerchiamo di capire che insieme che cosa si nasconde nel tuo passato che ti rende così “ostico” nei confronti degli altri.

Come faremo a capire chi sei? Ma grazie al test della personalità difficile!

Come vedi, infatti, il test di oggi è un’illusione ottica a tema… decisamente macabro!

Quale tra i due soggetti hai notato per primo: il serpente arancione a macchie o il teschio attorno al quale è avvolto?

Capire quale tra le due immagini ti ha attirato per prima è fondamentale per capire il tuo trauma passato.

Ti ricordiamo, in ogni caso, che i nostri test sono da considerarsi come un gioco; insomma, hanno uno scopo ludico, per farti divertire!

Non sono basati su dati certi o su ricerche: non prenderli troppo sul serio.

Bene, torniamo al nostro test della personalità difficile.

Se, per anni, ti sei sentito ripetere che sei una persona complicata e con la quale è “impossibile” trattare, adesso abbiamo la risposta.

Hai deciso quale tra i due elementi dell’illustrazione ti ha attirato subito ed hai notato per primo?

Leggiamo insieme i responsi!

Il responso del test del teschio e del serpente

Pronto a scoprire qual è l’elemento che ti rende “difficile” agli occhi degli altri e cosa c’è nel tuo passato che devi lasciar andare per vivere meglio?

Ecco la risposta:

hai visto prima il teschio: il tuo problema più grande ha a che vedere con l’idea che vuoi gli altri abbiano di te.

Soffri molto la nomea di difficile che, purtroppo, ti sei guadagnato a forza di allontanare amici e conoscenti.

Il tuo problema, infatti, è che sei una persona decisamente accondiscendente, che fatica molto a dire di no. Per questo motivo, lasci che tante persone ti si avvicinino ma tendi, poi, ad allontanarne appena le conosci meglio e capisci che non fanno per te.

Nel tuo passato si nasconde, evidentemente, un episodio di rifiuto che ti ha fortemente segnato.

Qualcuno che amavi molto ti ha deluso e abbandonato, lasciando con una paura della solitudine non indifferente!

