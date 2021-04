Maria De Filippi, una furia: via tutti, non era mai accaduto prima

Maria De Filippi come non l’avete mai vista, si infuria ad Amici e caccia via tutti dallo studio: ecco cos’è successo.

Anche Maria De Filippi si arrabbia infatti la conduttrice e regina della televisione italiana questa volta non ce l’ha fatta ed ha sbottato.

E’ accaduto nel daytime di Amici. Per l’occasione era in programma una gara con il televoto tra gli allievi. In studio infatti erano presenti sia cantanti che ballerini. Ma incredibilmente sono arrivati puntuali solo i quattro del canto. Giulia, Alessandro e Serena erano in ritardo, anzi in ritardissimo visto che si parlava di un’ora e più di ritardo, mentre i ballerini erano in sala relax a prepararsi e ad attenderli.

Maria De Filippi si infuria: ecco cos’è successo

Maria De Filippi si è infuriata con gli allievi di Amici. Infatti, i ragazzi dovevano riunirsi in studio per una gara con il televoto, per tutti: cantanti e ballerini. I ballerini però hanno ritardato ad arrivare, si parla di più di un’ora di ritardo, scatenando le furie di queen Mary.

Ma non è finita qui. Una volta arrivati alcuni di loro avevano dimenticato vestiti o oggetti di scena in casetta, quindi sono dovuti ritornare indietro per prenderli. E poi, con tutta calma, si sono preparati mentre Samuele era già in sala relax ad attendere gli altri ragazzi.

Un comportamento inaccettabile e contro il quale ha giustamente puntato il dito la padrona di casa: gara annullata, ha subito stabilito Maria. “I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione”, ha poi sottolineato la De Filippi.

E ancora, la conduttrice ha rincarato la dose: “La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con le vostre cose”, ha concluso picchiando durissimo la conduttrice più amata della tv.