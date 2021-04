Gossip e Spettacolo, le top news del 28 aprile: il fuori onda di Tommaso Zorzi

Gossip e spettacolo sono i protagonisti indiscussi, insieme a Tommaso Zorzi, del nuovo numero del nostro TG Pettegola.

Le migliori notizie relative al mondo del gossip e dello spettacolo le trovi soltanto sul TG Pettegola, l’unico telegiornale digitale sempre pronto ad aggiornarti, quotidianamente, in merito ai maggiori scoop legati alla cronaca rosa. Protagonista indiscusso del numero di oggi è Tommaso Zorzi, che si rivela essere uno dei personaggi più promettenti del piccolo schermo degli italiani.

Tommaso, però, è stato protagonista anche di un fuori onda all’Isola dei Famosi in cui commenta l’atteggiamento, criticato anche dalla padrona di casa Ilary Blasi, del concorrente Gilles Rocca, ma attenzione perché le news non sono di certo finite qui visto che è questa è soltanto la prima delle 5 notizie del giorno.

Le top news del TG Pettegola sui maggiori scoop di gossip e spettacolo

Dopo Tommaso Zorzi non potevamo non parlare anche di Giulia Salemi, restando in tema Isola dei Famosi, che durante la scorsa puntata è stata ospite in studio ed ha difeso sua madre Fariba Tehrani da Valentina Persia, quest’ultima però l’ha accusata di voler fare dei giochetti con lei ma la fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è difesa come soltanto lei sa fare riscontrando il favore del pubblico del piccolo schermo e della rete.

Dopo Giulia Salemi, si passa alla regine delle influencer. Stiamo parlando ovviamente di Chiara Ferragni che è stata duramente criticata sul suo profilo Instagram per aver mostrato il suo corpo dopo il recente parto. Antonella Clerici, invece, è la protagonista della prossima news. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è venuta allo scoperto, facendo una dolcissima dedica sui suoi profili social all’uomo che da qualche tempo a questa parte le ha rubato il cuore.

Per ultima, ma non per importanza, c’è Natalia Paragoni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta male alla spalla e sul noto social fotografico ha confidato che l’infortunio è stato causato dopo un incontro bollente con il suo compagno Andrea Zelletta, altro che comodino!

Pronti per #ilPuntoZ? Stasera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play, il nostro Tommaso Zorzi avrà molto da fare… 😎 pic.twitter.com/08nJmj8p5y — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) April 28, 2021

Le 5 top news della giornata di oggi terminano qui, ma potete vedere il video in alto per maggiori approfondimenti e vi ricordiamo l’appuntamento con Tommaso Zorzi al Punto Z di questa sera per non perdervi nuove chicche sulla giovane promessa della tv italiana.