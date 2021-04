Concerto Primo Maggio, cast stellare: altro che Sanremo

Il concerto del Primo Maggio si avvicina e fervono i preparativi della manifestazione: il cast dei cantanti presenti all’evento.

I preparativi per il Primo Maggio 2021 entrano nel vivo. Il tema di quest’anno, rispetto al celebre concertone organizzato con il patrocinio di CGIL, CISL e UIL, è la ripartenza dal lavoro. Ricostruire un Paese dopo la pandemia rispetto a un tema importante come il rilancio e l’impiego delle diverse generazioni.

Tutte questioni che andranno affrontate nei prossimi mesi all’interno delle sedi opportune. Intanto la Festa dei Lavoratori diventa anche un’occasione di confronto e dibattito, portato avanti persino dalla musica: gli organizzatori dell’evento che – quest’anno così come lo scorso – non si terrà a Piazza San Giovanni ma all’Auditorium Parco della Musica vedrà alternarsi numerosi artisti, alcuni fra i nomi più in voga attualmente.

Primo Maggio 2021: temi e interpreti del Concertone

Tanto ha fatto anche il rinvio – obbligato – dell’Uno Maggio a Taranto: altra manifestazione musicale che mette in correlazione lavoro e generazioni, ma con un occhio al Sud, alle proprie esigenze e necessità. Quindi ICompany – che punta tutto sulla manifestazione di Roma – si è detta prontissima: “Senza la piazza, la vocazione è più televisiva e radiofonica, stiamo appunto preparando un’alternanza di ospiti e personalità correlate agli artisti per far sì che il Concertone resti una manifestazione seguita”.

Grande attesa e interesse per Noel Gallagher ed LP. Ospiti d’eccezione, ma il cast di artisti che si alterneranno sul palco è stellare. I nomi annunciati su Repubblica sono il giusto mix fra avanguardia, modernità e occhio al recente passato: Alex Britti, Après La Classe & Sud Sound System, Balthazar, Edoardo Bennato, Bugo, Chadia Rodriguez ft. Federica Carta, Colapesce Dimartino, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Extraliscio, Fabrizio Moro con Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, Fasma, Fast Animals And Slow Kids & Willie Peyote, Fedez, Folcast, Francesca Michielin, Francesco Renga, Gaia, Ghemon, Gianna Nannini e Claudio Capéo, Ginevra, Gio Evan, Il Tre, L’orchestraccia, La Rappresentante Di Lista , Madame, Mara Sattei, Max Gazzè & The Magical Mystery Band, Michele Bravi, Modena City Ramblers, Motta, Nayt, Noemi, Orchestra Multietnica Di Arezzo con Magherita Vicario, Piero Pelù, The Zen Circus, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vasco Brondi, Wrongonyou.