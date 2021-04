Dovete andare a scuola, in università, in ufficio? O semplicemente a fare la spesa? Ecco un make up tutorial per un trucco rapido e veloce ma estremamente glamour!

Oggi la nostra make up artisti Giulia Mason si è cimentata in un trucco differente e dai toni tenui: un make up da sfoggiare tutti i giorni, per andare a lavoro, a scuola, all’università o semplicemente per andare a fare la spesa!

Un look dai toni eleganti e glamour ma comunque molto rigoroso e “sobrio”. Se vogliamo fare un riferimento anche Giulia Salemi aveva recentemente sfoggiato un look super naturale e dalle tonalità calde della terra.

I trucchi naturali e luminosi sono inoltre i più difficili da realizzare perché tendono a ricreare una bellezza acqua e sapone e per questo motivo bisogna scegliere con cura ogni step per realizzarli (e ogni prodotto). Vediamo insieme alla nostra make up artist Giulia Mason quali sono stati i prodotti utilizzati da lei.

Make up luminoso, naturale ma elegante. Parola d’ordine? Sobrietà

Vediamo insieme i vari step per realizzare insieme a Giulia questo make up sobrio ed elegante.

Innanzitutto come prima cosa, Giulia ha realizzato la base con un primer viso che permette di coprire bene i pori e stendere meglio il fondotinta. Giulia ha utilizzato un primer viso unicorn essence by @farsali. Dopo aver applicato il fondo con una beauty blender, Giulia è passata agli altri step viso applicando un correttore e fissando tutto con una cipria.

Successivamente si passa agli occhi con un ombretto marrone, molto mattone e molto opaco per dare tridimensionalità e profondità allo sguardo. Per rendere ancora più intenso il trucco (ma non troppo intenso) Giulia ha perfezionato le sopracciglia con una matita adatta.

Ecco tutti i prodotti che ha utilizzato:

✓PALETTE: soft glam by @anastasiabe…

✓MASCARA: By @marcjacobs

✓PRIMER VISO: unicorn essence [email protected]

✓FONDOTINTA: eazy drop by @fentybeauty

✓CORRETTORE: oh my love @cliomakeup.shop

✓CONTOUR: cream by @fentybeauty

✓CIPRIA: compatta by @essence

✓FISSANTE SOPRACCIGLIA: by @benefit

✓SOPRACCIGLIA: dipbrow, colorazione “dark brown” by @anastasiabeverlyhills

✓BRONZER: hoola by @benefitcosmeticsitaly

✓BLUSH: blushbabe by @mac

✓TINTA LABBRA: coccolove “tutu” by @cliomakeupshop