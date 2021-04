Gianni Sperti è stato vittima de Le Iene durante il giorno del suo compleanno con 2 complici d’eccezione: Tina Cipollari e Maria De Filippi.

Gianni Sperti ha da poco festeggiato il suo compleanno e quale modo migliore se non trascorrerlo all’insegna di uno degli scherzi della redazione de Le Iene? L’opinionista di Uomini e Donne ha vissuto attimi di puro terrore. In quanto la redazione del programma non si è limitata a fargli semplicemente uno scherzo, durante il giorno del suo compleanno per rendergli la giornata un po’ più friccicarella, ma ha perfino coinvolto Tina Cipollari e Maria De Filippi!

Insomma, Gianni ha vissuto un vero e proprio incubo. Tutto da dimenticare. Peccato che sia impossibile per lui da rimuovere, visto che questa sera verrà mandato in onda in esclusiva su Italia 1 e lui sarà presente in studio, insieme ad Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, a commentare il tutto.

Gianni Sperti è stato vittima de Le Iene, ma scopriamo insieme come gli hanno rovinato per bene il giorno del suo compleanno.

Le Iene: Gianni Sperti vittima di un terribile scherzo il giorno del suo compleanno

Gianni Sperti aveva scelto di trascorrere, in occasione del suo compleanno, qualche giorno in Puglia, la sua terra di origine, insieme alla sua famiglia e pensava probabilmente che avrebbe ricordato questi momenti per sempre ed effettivamente così è successo. Soltanto non come credeva lui.

Dalla clip che mostra l’anteprima dello scherzo, che trovate in fondo all’articolo, Gianni si trova in auto con alcuni suoi amici quando è convinto di aver investito un uomo. L’opinionista di Maria De Filippi, che di recente ha rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale si ritroverà a fare i conti con un truffatore che è disposto a fare carte false pur di ricoprire il suo stesso ruolo a Uomini e Donne.

Il tutto, come se non potesse bastare, è stato condito con la partecipazione della moglie di Maurizio Costanzo e di Tina Cipollari! Quest’ultima chiama Sperti, fingendo di essere stata contattata da un giornalista de La Repubblica che gli avrebbe chiesto come si comporterebbe lui alla guida. “Gli ho detto che sei un po’ distratto“ confida di avergli detto lei, fingendo di non sapere di quanto stesse accadendo, ma sull’espressione di lui si dipinge il vero e proprio terrore. Terrore che aumenta a dismisura quando vede che a chiamarlo è proprio Maria De Filippi.

No Maria, ma @GianniSpertiOff in che guaio si è cacciato? Martedì dalle 21.10 su Italia1, lo scherzo di @SebaGazzarrini all’opinionista di #Uominiedonne con la complicità anche di Maria De Filippi e Tina Cipollari. #LeIene https://t.co/KdrdycHn8f — Le Iene (@redazioneiene) April 26, 2021

Per vedere lo scherzo completo di Gianni Sperti a Le Iene non vi resta che sintonizzarvi questa sera su Italia 1.