Non ami faticare? Ecco come bruciare 600 calorie senza troppa fatica

Se non ti piace faticare ma vuoi lo stesso perdere peso ecco come bruciare fino a 600 calorie al giorno senza troppa fatica.

Quando si vuole perdere peso la prima cosa da fare è seguire una dieta sana ed equilibrata, meglio se cucita su misura da un nutrizionista ed esperto del settore, e praticare attività fisica.

Oltre a questi due pilastri imprescindibili dovremo anche adottare alcune buone abitudini che ci potranno aiutare a bruciare fino a 600 calorie al giorno. Questa cifra infatti ci permette di perdere almeno mezzo chilo alla settimana. Qui puoi scoprire anche come perdere fino a quasi un chilo a settimana con le attività che più ti piacciono.

E allora se non amiamo la fatica scopriamo quali sono le attività alternative che possiamo svolgere nel quotidiano e che ci aiuteranno a bruciare di più. Qualche esempio? Fare le scale anziché prendere l’ascensore. Scopriamo di più.

Ecco come bruciare fino a 600 calorie al giorno

Perdere peso è un desiderio comune di molte donne ma molto spesso può risultare difficile se non si riesce a seguire una dieta ipocalorica o ad allenarsi come si dovrebbe. Non contando poi che a non tutti piace faticare. E allora come procedere?

Possiamo iniziare ad adottare alcuni piccoli stratagemmi che ci aiuteranno a bruciare diverse calorie, in alcuni casi, fino a 600, facendo le solite attività quotidiane ma in maniera alternativa.

1) Valutare l’ipotesi di compiere alcune attività anziché sedute in piedi. Un esempio banale è quello di parlare al telefono. Quante volte ci capita di stare anche mezz’ora a chiacchierare. In quei casi alzatevi dal divano e iniziate a passeggiare. Trascorsa mezz’ora avrete bruciato senza nemmeno accorgervene.

Altro esempio? Quando dovete piegare la biancheria asciutta e riporla negli armadi anziché farlo da seduta fatelo in piedi.

2) Cercare alternative. Ad esempio, arrivate al lavoro e dovete salire al terzo piano. Se finora avete usato l’ascensore iniziate a fare le scale a piedi. Passati i primi tre giorni poi diventerà un’abitudine e non ci penserete più.

3) Variate l’attività fisica. In genere passeggiate 30 minuti al giorno? Anziché camminare iniziate a correre. Duplicherete le calorie bruciate. Se finora avete fatto solo attività aerobica aggiungete anche qualche peso tonificherete i muscoli e brucerete più calorie.

4) Iniziate a praticare uno sport. Potrebbe essere la volta buona. Nuoto, tennis, pattinaggio, bicicletta e così via. Facendo un’attività sportiva 600 calorie si bruciano di sicuro.

Infine, visto che ancora le palestre sono chiuse approfittiamo per concederci un’oretta al giorno di attività fisica in casa.

Ad esempio facendo un’ora di corsa sul tapis roulant ci permetterà di arrivare facilmente a smaltire 600 calorie. A secondo della velocità e della pendenza che impostiamo possiamo bruciarne anche molte di più in un’ora, anche fino a 900 calorie se pratichiamo un’attività intensa.

Non hai il tapis roulant? Prendi una corda e inizia a saltare proprio come quando eri piccola. Per un’ora di quest’attività puoi bruciare fino a 700 calorie. Mentre ti lavi i denti o ti guardi allo specchio fai gli squat. Dopo 20 minuti avrai perso 200 calorie.

Naturalmente questi sono solo alcuni spunti e in caso di patologie è sempre bene chiedere al proprio medico quali sono le attività consigliate da svolgere.