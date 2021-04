Antonella Clerici viene allo scoperto e ammette: “Noi ci completiamo”

Antonella Clerici su Instagram ha deciso di venire allo scoperto, dichiarando tutto l’amore che prova per lui.

Antonella Clerici, poco prima della consueta diretta di E’ sempre mezzo giorno, ha deciso di venire allo scoperto sul suo profilo Instagram e di fare una dolce dedica, in occasione del suo compleanno, al suo nuovo compagno Vittorio Garrone.

Un gesto che potrebbe sembrare banale e scontato, visto che è stato fatto durante il giorno del compleanno di lui, ma in realtà così non è visto che la bionda conduttrice si è da sempre dimostrata essere molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata, scegliendo di condividere soltanto le tappe più importanti della sua vita, ma a differenza dei suoi colleghi, com’è giusto che sia, preferisce tenere alcune cose per sé.

Per questo motivo, il messaggio inatteso di Antonella Clerici, è la prova di quanto sia forte il sentimento che li lega. Ecco che cosa ha scritto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici: dolce dedica social per Vittorio Garrone

Antonella Clerici su Instagram si è lasciata andare ad un dolce dedica, mostrando al suo fedele pubblico chi è l’uomo che ama e cosa di bello hanno costruito durante il corso del tempo trascorso insieme. Partendo da tutte quelle cose, grandi o piccole che siano, che li rendono felici e gli permettono di essere una coppia solida e stabile.

“Auguri amore mio” ha scritto Antonella romantica “La nostra felicità” ha poi scritto mostrando al suo fedele pubblico che cosa li rende felici: “Noi. I nostri figli, i cani e il bosco ❤️” ha scritto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. “Ci completiamo, per sempre” ha concluso romantica.

Vittorio Garrone, compagno di Antonella Clerici, almeno per il momento non ha risposto, o almeno non pubblicamente, al messaggio di lei, che però non è di certo passato inosservato di fronte agli occhi dei suoi fedeli sostenitori che hanno subito lasciato i loro più sinceri auguri. Così come numerosi colleghi della conduttrice, che si sono emozionati nel vederla così felice al fianco dell’uomo che ormai ama da tempo.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone si amano profondamente e il gesto romantico di lei, considerato quanto durante il corso della sua carriera si sia dimostrata essere sempre piuttosto riservata nel suo privato, non fa altro che sottolineare quando sia bello e forte il loro sentimento.