Uomini e Donne anticipazioni 24 e 25/4: noto cavaliere pronto a lasciare il programma

Le registrazioni di Uomini e Donne del 24 e 25 aprile sono pronte a lasciare il pubblico di stucco: un noto cavaliere è pronto per la scelta.

Uomini e Donne continua a stupire il suo fedele pubblico ed anche queste nuove registrazioni, avvenute il 24 e 25 aprile, riportate in rete da Il Vicolo delle News, non sembrano essere da meno. Secondo quanto rivelato dalla talpa del noto portale, infatti, un cavaliere, tra i più famosi di questa stagione, ha dichiarato durante il corso della registrazione di essere pronto ad abbandonare il programma con la sua amata. Una scelta che ha stupito tutti, redazione compresa, visto che aveva iniziato da poco una conoscenza anche con un’altra dama e le cose sembrano andare per il verso giusto.

Di chi stiamo parlando? Di Biagio, ex di Gemma Galgani. L’uomo, infatti, da qualche tempo aveva iniziato a frequentare Sara, ma lei ha confidato di essere rimasta piuttosto delusa da lui in quanto ha scelto di frequentare un’altra donna. Sara era intenzionata a chiudere questa conoscenza, ma lui è riuscito a convincerla a vedersi prima della registrazione, promettendole di chiudere con l’altra dama e di essere pronto ad abbandonare il programma insieme. Tant’è che in studio si è presentato con una collana in regalo. Regalo che avrebbe scelto insieme a sua figlia!

La sua decisione ha lasciato tutti di stucco. In quanto alla redazione non aveva comunicato nulla, così come all’altra dama di voler terminare la conoscenza con lei. Biagio si è giustificato affermando che è una decisione presa il giorno prima e che è pronto ad abbandonare il programma con Sara. Lei come reagirà a questa dichiarazione d’amore? Staremo a vedere, ma le anticipazioni di Uomini e Donne non finiscono di certo qui.

Registrazione Uomini e Donne del 24 e 25/4: Gemma Galgani su tutte le furie

Ovviamente ampio spazio delle registrazioni di Uomini e Donne del 24 e 25 aprile è dedicato a Gemma Galgani. Quest’ultima si lamenta in studio, tanto per cambiare, di Tina Cipollari, che da tempo è assente in studio, di avere pochi corteggiatori e che quei pochi che ha scappano a causa sua perché fa passare un’immagine di lei che sarebbe interessata soltanto all’aspetto carnale di una relazione.

La dama di Torino è al centro dello studio per parlare della sua conoscenza con Aldo. Lei dice di volerlo frequentare in amicizia, mentre lui prova qualcosa di più. Tant’è che hanno trascorso il sabato sera a vedere Amici e a scambiarsi qualche tenerezza, come abbracci e carezze. Il cavaliere però sceglie di troncare il tutto perché non vuole farla soffrire. Lei ci resta male e Gianni e Tina l’accusano invece di non avere alcun interesse per l’uomo ma che semplicemente ha paura di restare senza corteggiatori che le permettano di stare al centro dello studio.

LEGGI ANCHE –> Ex di Gemma Galgani svela: “Dopo Uomini e Donne, volevo chiudermi in convento”

Per quanto riguarda il Trono Classico, invece, di Massimiliano non si parla tantissimo, ma ci si concentra maggiormente sugli altri due tronisti. In particolare Samantha Curcio che durante il corso dell’esterna sceglie di baciare, a telecamere spente, Bogdan mandando Alessio su tutte le furie.

Si passa a Giacomo che fa un’esterna molto importante con Martina. Tanto da definirla quella più bella all’interno del percorso a Uomini e Donne. Tant’è che se ne rende conto anche l’altra corteggiatrice Carolina che decide di uscire dallo studio. Lui spiega a Martina che vuole andare a recuperare la ragazza, ma ci tiene a sottolineare che la loro esterna è stata davvero importante. Il risultato? Si ritrova con due ragazze deluse, in quanto ognuna sente che il bel tronista dia maggiori attenzione alla rivale che a se stessa.

Le parole di Luca Cenerelli, le dichiarazioni di Angela Paone, intervista esclusiva a Carolina, il ritorno di Ida e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola 😎 #UominieDonne pic.twitter.com/QMkr1lvaad — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 23, 2021

Le anticipazioni di Uomini e Donne del 24 e 25 aprile sono ricche di colpi di scena e siamo sicuri che quando saranno trasmesse in onda terranno il pubblico del piccolo schermo con il fiato sospeso.