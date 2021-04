Tiziano Ferro, l’emozionante messaggio per Laura Pausini: brividi per i fan

Tiziano Ferro dedica un’emozionante messaggio all’amica Laura Pausini dopo la Notte degli Oscar 2021: brividi per i fan della cantante.

Laura Pausini, pur non avendo portato a casa la statuetta degli Oscar 2021 con la canzone “Io sì” candidata nella categoria “Miglior canzone originale” ha comunque vinto. La cantante è riuscita ad essere candidata al premio cinematografico più importante del mondo con una canzone cantata in italiano e Tiziano Ferro, con un messaggio pubblicato sui social, ha espresso tutto il suo orgoglio per l’importante risultato raggiunto dall’amica.

Felici, sorridente e al settimo cielo per aver avuto anche la possibilità di trascorrere del tempo insieme, Tiziano Ferro e Laura Pausini regalano una foto inedita ai fans che rispondo a colpi di like e commenti.

Tiziano Ferro scrive a Laura Pausini: “Orgoglioso di te. Mi ai aiutato tanto e non lo dimenticherò mai”

Tiziano Ferro non dimenticherà mai l’aiuto ricevuto da Laura Pausini e dopo l’emozione che la cantante ha vissuto alla Notte degli Oscar 2021 dov’era candidata con la canzone “Io sì”, ha deciso di scriverle un messaggio che ha emozionato i fan di entrambi.

Se la reazione di Laura Pausini alla non vittoria degli Oscar 2021 ha conquistato tutti, anche il messaggio di Ferro è destinato a fare lo stesso. “Orgoglioso. Quanto abusiamo di questa parola ultimamente. Sei un esempio di talento, determinazione, visione“, comincia così il messaggio che Ferro ha scritto all’amica Laura con cui ha trascorso del tempo in quel di Los Angeles dove vive insieme al marito Victor.

Ferro, poi, svela ciò che lo unisce alla Pausini: “Mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai. Brava amica mia! Perché il premio é tuo, a prescindere. E no, in questo caso non è dire troppo: sono orgoglioso di te!”.

Infine, una precisazione: “Per evitare controversie ci tengo a dire che i presenti nella foto erano, in ordine sparso: tamponati, vaccinati o entrambe le cose”.