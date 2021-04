Stefano De Martino, spunta la ballerina di Amici. Lei risponde così

Stefano De Martino ha un flirt con una ballerina di Amici 20? Lei ha finalmente rotto il silenzio, raccontando tutta la verità sul caso.

Stefano De Martino da qualche tempo è ritornato all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi durante la fase del serale. La padrona di casa, infatti, lo ha chiamato per giudicare le esibizioni dei concorrenti ed ovviamente dopo il suo ritorno in studio non sono di certo mancati i gossip riguardanti anche la sfera privata della sua vita e non solo quella professionale.

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, il conduttore di Made in Sud avrebbe iniziato un flirt con una ballerina del programma, ma non una ballerina qualunque ma una concorrente! Secondo i rumors spuntati in rete, De Martino si sarebbe invaghito di Martina Miliddi, la ballerina di latino che tanto ha indignato la professoressa di danza classica Alessandra Celentano.

I due, almeno fino ad ora, non hanno mai commentato il gossip in questione, ma recentemente lei ha rotto il silenzio negli studi di Verissimo rivelando se questo famoso flirt c’è oppure se è tutta un’invenzione dei media.

Martina Miliddi di Amici rompe il silenzio sul flirt su Stefano De Martino

Martina Miliddi ha confidato di essere rimasta sbalordita non appena è venuta a conoscenza della notizia. In quanto lei non avrebbe avuto modo di parlare con Stefano De Martino se non durante le registrazioni delle puntate di Amici 20, anche se lei ha iniziato a seguirlo su Instagram, smentendo dunque il flirt che c’è tra di loro.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, dopo aver terminato la sua storia con il cantante Aka 7even, ha deciso di mettere in pausa la sua vita sentimentale e di concentrarsi, mai come ora, sulla sua carriera: “Sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza” ha commentato la giovane, smentendo ogni possibile flirt che riguardi la sua vita sentimentale. In particolar modo quello con Stefano De Martino, che tra l’altro di recente ha scoperto di avere un cognato molto famoso.

Tra Stefano De Martino e Martina Miliddi non c’è dunque alcun flirt o storia d’amore. Il tutto sarebbe un’invenzione dei media, in quanto i due non si sarebbero nemmeno mai visti al di fuori degli studi del serale di Amici di Maria De Filippi.