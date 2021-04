Scopri quale bevanda può risvegliarti al meglio in base al tuo segno zodiacale.

Se il detto “Aprile dolce dormire” ti sembra più attuale che mai, forse hai bisogno di una bevanda che al mattino sia davvero in grado di darti la carica. Una che ti faccia sentire attiva già dal primo sorso e che ti accompagni al meglio nelle ore successive. Ti sorprenderà sapere che ognuno di noi risponde in modo diverso agli alimenti e che i bisogni possono variare da persona a persona, in base al momento, allo stile di vita e, seppur in minima parte, anche in base al segno zodiacale.

Per questo motivo, dopo aver visto qual è la persona giusta per ogni segno zodiacale, oggi scopriremo che bevanda bere al mattino per iniziare con il pieno di energia.

La bevanda da bere al mattino per fare il pieno di energia

Ariete – Il caffè al ginseng

Per il mattino ha l’oro in bocca ed il miglior modo per affrontarlo è fare il pieno di energie. Un buon caffè al ginseng (in alternativa va bene qualsiasi bevanda lo contenga) rappresenta quindi la scelta ideale per godere a pieno di un risveglio a tutto tondo ed in grado di farti dare il meglio di te nel corso della giornata.

Toro – Il latte al cacao

Partendo dal presupposto che al mattino hai bisogno sia di carica ma anche della tua dose di dolcezza, il cacao si rivela la scelta che più ti si addice. Una bevanda a base di cacao amaro (meglio se addolcito con il latte) è quindi ciò che ti serve per godere a pieno di un risveglio che ti donerà il buon umore rendendoti più che pronta a vivere la tua giornata.

Gemelli – La moringa

Visto che ami cambiare, forse potresti provare con la moringa. Per certi versi simile al tè matcha ha un buon sapore, è semplice da preparare e dona una certa dose di energia. Ottima da sola, con aggiunta di latte o di miele, si rivela un buon modo per cominciare la giornata in leggerezza ma con tutta la carica di cui hai bisogno.

Cancro – Il tè chai

Questo tè, oltre ad essere buono dona anche una certa energia. Per questo motivo si rivela una scelta più che adatta alle tue esigenze. Buono sia da solo che con un pizzico di miele ti farà sentire pronta per dare il via ad una giornata impegnativa, accompagnandoti anche nelle ore successive.

Leone – Il guaranà

Energetico per eccellenza, il guaranà potrebbe essere la risposta ai tuoi risvegli assonnati. Un buon modo per ricevere da subito una sferzata di energia che sia in grado di farti sentire bene e di partire con il buon umore. Esattamente ciò di cui hai bisogno per vivere la tua giornata nel giusto mood.

Vergine – Il caffè ristretto

Per te che sei tradizionalista, il caffè ristretto è probabilmente il modo migliore per svegliarti del tutto. Una bevanda rapida da prendere e di sicuro effetto. Ottima per quelle mattine in cui nonostante il sonno sai di dover dare il meglio di te.

Bilancia – Il golden milk

Una bevanda che è sana, golosa e persino energetica è il golden milk. Ottima da bere al mattino, ti aiuterà a sconfiggere il sonno e a partire più carica che mai. Proprio ciò che fa al caso tuo quando senti di dover dare il meglio.

Scorpione – Il tè matcha

Un buon modo per iniziare la giornata è con il tè matcha. Ottimo da gustare da solo si sposa benissimo anche con il latte. Questo connubio dà infatti vita ad una bevanda (il matchalatte) tutta da gustare. Perfetta quando oltre all’energia senti anche il bisogno di una coccola. Una bevanda che amerai gustare e che ti donerà anche il buon umore.

Sagittario – Il succo d’arancia

Al mattino sei solitamente già piena di energie. E la tua voglia di fare riesce a sconfiggere persino il sonno. Ciò che ti serve davvero è un pieno di vitamine per andare incontro agli impegni quotidiani. Un succo d’arancia fresco sarà ciò che ti donerà il buon umore svegliandoti del tutto e facendoti godere al meglio la giornata.

Capricorno – Il caffè d’orzo

Se hai voglia di provare un’alternativa al classico caffè puoi provare con quello a base di orzo. La sua carica sarà comunque piacevole così come il profumo ed il sapore. Gustarlo ti aiuterà a caricarti e rilassarti al contempo, andando così incontro alla tua giornata con il massimo della serenità.

Acquario – Il caffè di cicoria

Per te che ami provare cose sempre nuove, il caffè di cicoria si rivela la soluzione perfetta. Ottimo da gustare si rivelerà anche un modo piacevolmente diverso per dare il via alle tue giornate. Un modo che ti piacerà sperimentare più volte.

Pesci – Il caffè americano

Al mattino hai bisogno di una buona ricarica. Possibilmente una da gustare con calma. Un buon caffè americano, magari addolcito con un po’ di latte o con una bevanda vegetale è quanto di più adatto alle tue esigenze. Ti aiuterà a svegliarti e a trovare umore e concentrazione giusti per proseguire la tua giornata al meglio.

Trovare la bevanda più adatta alle proprie esigenze può essere d’avvero d’aiuto per iniziare più carichi delle giornate che altrimenti andrebbero avanti in sordina. Per avere un’idea più precisa, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente. In questo modo, infatti, potrai godere a pieno di ben due bevande tra le quali scegliere o da alternare tra loro.