Skincare estiva: i prodotti che non possono mancare per una pelle fresca ed idratata

L’estate sta arrviando e la pelle del viso e del corpo avrà necessità di essere idrata ma in modo fresco e leggero. Ecco i prodotti ‘must have’ che non potranno mancare alla skincare estiva.

Prendersi cura della propria pelle è un modo per prendersi cura di se stesse e anche della propria anima. Ogni stagione riserva all’epidermide delle necessità e un modo diverso di trattamento proprio perché il cambio di stagione influenza non soltanto il modo di vestire ma anche la nostra skincare.

Scopriamo quali sono i requisiti per una skincare estiva perfetta e quali sono i prodotti che non potranno mancare per prenderci cura di noi stesse ogni giorno!

Skincare estiva viso e corpo: quali requisiti deve avere un prodotto per la cura della pelle durante la bella stagione

Il caldo in arrivo causerà molti cambiamenti nelle nostre abitudini quotidiane, nel modo di vestire e anche nei trattamenti di bellezza che dedicheremo alla nostra pelle. Durante l’inverno infatti la prima necessità è stata quella di avvolgere e proteggere dalle basse temperature la nostra pelle e i prodotti utilizzati per la skincare hanno necessariamente risposto a queste necessità specifiche.

Una crema viso perfetta per l’inverno presenta infatti una formulazione ricca, corposa e che tende a mantenere sull’epidermide uno strato protettivo che duri nell’arco della giornata. Anche i trattamenti da notte, si presentano decisamente più pesanti e fortemente emollienti. Ma in estate? L’estate porta con se la leggerezza e la parola d’ordine della skincare estiva è proprio questa, leggerezza, accompagnata poi da idratazione, texture facilmente assorbibili e dalla immancabile protezione solare.

Quali sono gli step della perfetta slincare estiva per il viso

Prendersi cura della pelle del viso durante l’estate sarà davvero piacevole e i prodotti che non dovrebbero mai mancare saranno:

Lo struccante

Anche in estate ci si trucca, magari mantenendo una base leggera o evitandola del tutto ma scegliendo per il trucco occhi e labbra delle formulazione rigorosamente waterproof, per questo lo struccante dovrà essere più che mai, bifasico. Lo struccante bifasico presenta una formulazione olio in acqua, possiede quindi una percentuale di olio importante che si attaccherà letteralmente al makeup più tenace e lo eliminerà con molta facilità.

Lo scrub

Lo scrub viso è un prodotto che non dovrebbe mai mancare sia in estate che in inverno. Sarà essenziale anche per l’abbronzatura avere un’epidermide libera dalle cellule morte, liscia e vellutata.

Il detergente

Il detergente viso in estate potrà essere piacevolmente fresco e schiumogeno, perfetto anche da utilizzare direttamente sotto la doccia. Una emulsione delicata e studiata per il viso che possa portare via tutte le impurità lasciando la pelle fresca e idratata.

Il tonico

Il tonico, step fondamentale in ogni giorno dell’anno, sarà ancor più piacevole da vaporizzare su viso e collo durante l’estate. Invece di picchiettarlo con il solito dischetto in cotone, si potrà versare in un piccolo contenitore spray, tenerlo in frigorifero e dopo aver pulito la pelle sarà perfetto da vaporizzare sulla pelle.

Il siero

Il siero viso, prodotto ‘must have’ della skincare in generale, potrà essere utilizzato nelle sue formulazioni più fresche e acquose che regalino alla pelle un plus di sostanze importanti e vitamine in modo leggero, senza ingrassare troppo la pelle.

La crema idratante

Anche la crema idratante nella sua versione estiva potrà essere scelta in una texture leggera, in gel o in emulsione delicata. Perfette tutte le creme viso a base di aloe vera o di estratte di piante e fiori.

La maschera idratante

Non potrà mancare la maschera trattamento che per la bella stagione potrà essere a base di frutta e potrà anche essere preparata in casa. La maschera potrà essere applicata sul viso una o due volte alla settimana.

La protezione solare

La protezione solare non dovrà mai mancare sulla pelle del viso e del collo, e sarà fondamentale per proteggere l’epidermide dall’azione dei raggi del sole e quindi dei radicali liberi che possono causare anche un invecchiamento precoce della pelle. Si potrà scegliere nella formulazione più gradita, anche adatta ad essere applicata sotto il makeup.

Quali sono gli step della perfetta skincare estiva per il corpo

Il bagno doccia

Durante l’estate la doccia sarà un’alleata fondamentale del nostro benessere e della nostra bellezza. Le docce frequenti, almeno due durante la giornata, necessiteranno di bagno doccia dalla formulazione delicata ed idratante che possa detergere la pelle senza seccarla o irritarla.

Lo scrub

Lo scrub esfoliante sarà perfetto per rendere la pelle liscia, vellutata, tonica e recettiva ai trattamenti di bellezza, che siano essi idratanti, nutrienti o mirati a curare deli inestetismi.

La lozione idratante

Dopo la doccia si potrà applicare una lozione idratante che si presenta con una texture più leggera rispetto alla classica crema corpo.

L’acqua idratante

Per chi ama le soluzione pratiche e veloci e non ama avere sulla pelle una crema durante la stagione estiva, via libera alle acque idratanti che si possono vaporizzare su tutto il corpo appena dopo la doccia.

La protezione solare

Anche per il corpo, la protezione solare è fondamentale, quando si va in spiaggia su tutto il corpo e durante la vita di tutti i giorni da applicare su mani, braccia, gambe e piedi.