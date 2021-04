Sapevate che Maria De Filippi, prima di Maurizio Costanzo aveva avuto un altro storico fidanzato? Ecco quello che sappiamo su di lui.

Maria De Filippi, la queen indiscussa della televisione italiana, amatissima dal pubblico e icona di Mediaset è sposata da più di vent’anni con Maurizio Costanzo. I due, hanno talaltro adottato uno splendido bambino Gabriele, che adesso è cresciuto ed è diventato un uomo.

Ma Maria al contrario di quanto ti possa pensare non è stata sempre insieme a Maurizio Costanzo. La donna infatti, prima di conoscere l’uomo della sua vita aveva avuto un precedente e storico fidanzato. Lo sapevate? Scopriamo insieme qualche dettaglio in più su questa curiosità di queen Mary.

Maria De Filippi aveva un fidanzato storico prima di Maurizio Costanzo: ecco cosa sappiamo di lui

Maria De Filippi ha sempre sognato in grande nella sua vita. Molti non lo sanno ma prima di conoscere Maurizio Costanzo e approdare in televisione, Maria aveva dedicato la sua vita ad una carriera differente. Difatti da ragazza aveva deciso di iscriversi all’Università di Giurisprudenza, dove rifiutando i voti sotto il 28 Maria si laureò con il massimo dei voti: 110 e lode! Insomma Maria aveva preso una carriera totalmente differente e nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera aveva infatti rivelato che se non avesse conosciuto Maurizio, proprio nel corso di un convegno organizzato dall’azienda presso cui Maria si occupava di ufficio legale, la sua vita sarebbe stata molto diversa:

“Dovevo diventare giudice e sposare un otorino. Prima di Maurizio ho avuto un fidanzato per sette anni. Non siamo rimasti in rapporti anche se so che è diventato otorino”.

Dunque, Maria avrebbe avuto una vita molto diversa, avrebbe probabilmente sposato il fidanzato storico, di cui non si conosce né nome né ulteriori dettagli specifici, e sicuramente oggi sarebbe giudice. Una carriere totalmente diversa con una vita altrettanto ricca di stimoli ma sicuramente che non ci avrebbe permesso di apprezzare il suo talento come conduttrice e come “regina della televisione italiana”.

