Lorella Boccia è incinta: la ballerina e conduttrice aspetta il primo figlio dal marito Niccolò Presta, figlio di Lucio Presta.

Lorella Boccia è incinta e sui social la pagina instagram di Verissimo pubblica la prima foto della ballerina e conduttrice con il pancione. Primo figlio per la Boccia e il marito Niccolò Presta che il 1° giugno 2021 festeggeranno il secondo anniversario di nozze.

Per la ballerina è un momento magico. Lorella Boccia, dopo aver condotto il programma di Real Time Rivelo, infatti, condurrà presto Venus Club, un late show tutto al femminile che andrà in onda in seconda serata su Italia 1. Tuttavia, la vita privata continua a regalarle le gioie più grandi e importanti e dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Niccolò, ora è pronta per diventare mamma per la prima volta.

Lorella Boccia incinta: prima foto con il pancione per la moglie di Niccolò Presta

Lorella Boccia è al settimo cielo e affida a Verissimo l’esclusiva della sua prima gravidanza. La pagina Instagram del programma condotto da Silvia Toffanin, infatti, ha pubblicato una foto in cui Lorella, bellissima, si mostra con il pancino già evidente e coperto da un vestito bianco che esalta la sua femminilità ed eleganza.

Sabato prossimo, Lorella sarà in studio con Silvia Toffanin e racconterà tutte le emozioni che sta vivendo. La ballerina e il marito Niccolò Presta che hanno coronato il lro amore circondati dall’affetto di amici e parenti si tratta del primo figlio.

Lucio Presta, il marito di Paola Perego che è nonna del piccolo Pietro, sta per provare la gioia di diventare nonno. Lo scorso anno, in occasione del primo anniversario di matrimonio, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, la Boccia che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo prima come allieva e poi come professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi, definiva il marito Niccolò “buono, gentile, galante, una persona di cui ti puoi fidare, che darebbe l’anima pur di difendere le persone che ama”

“Nel mio cuore l’idea di avere figli c’è, me lo auguro, ma con calma. Per ora dobbiamo ancora smaltire il matrimonio (Lorella ride, ndr)”, raccontava Lorella lo scorso anno al settimanale Oggi. Negli ultimi mesi, però, qualcosa è cambiato e la cicogna è arrivata. Tanti auguri a Lorella Boccia e Niccolò Presta!