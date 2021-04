Iva Zanicchi, il grande dolore per la morte di Milva: video

Iva Zanicchi, prima dell’Isola dei Famosi 2021, piange la morte dell’amica Mila svelando un retroscena sul loro rapporto, video.

La morte di Milva ha provocato un grande dolore ad Iva Zanicchi che ha voluto ricordare l’amica sia con un video pubblicato su Instagram sia con un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Messaggero. La Zanicchi e Milva sono state due delle artiste più amate sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Tra loro, però, non c’è mai stata rivalità. A svelare, infatti, un retroscena sul rapporto con Milva è stata proprio la Zanicchi ricordando la grande ammirazione che la madre aveva per la Pantera di Goro.

Iva Zanicchi e il rapporto con Milva: “Mia madre era una sua ammiratrice”

Iva Zanicchi non nasconde il suo dolore per la morte di Milva a cui la legava una vera amicizia. «Il fatto è che Milva piaceva tantissimo alla mia mamma. Non si perdeva un’esibizione in tv. Le dicevo: Sei più fan di Milva che di tua figlia. Non ti piace come canto?. E lei mi rispondeva: Tu sei brava, ma la Milva è la Milva…. Alla fine diventai anche io sua fan per far contenta la mamma», ha raccontato la Zanicchi a Il Messaggero.,

Le due artiste si erano sentite per l’ultima volta alcuni mesi fa. «Lo scorso autunno, quando sono stata ricoverata in ospedale per Covid. Mi arrivò sul cellulare un messaggio affettuoso, firmato Milva. Non pensai a lei, ma ad una mia amica che ha il suo stesso nome, e non le risposi. Il giorno dopo mi chiamò la segretaria Edith: Zanicchi, sta bene? La signora Milva ci teneva ad avere sue notizie. Me la passò e mi scusai. Ma mi accorsi subito che era in grande difficoltà. Le dissi che l’avrei richiamata, ma quella fu l’ultima volta che parlammo».

La Zanicchi le ha poi dedicato un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Instagram con cui ha espresso il proprio dolore. “Ciao Milva, buon viaggio ad una grande artista”, ha scritto l’artista.