Gossip e Spettacolo, news del 26 aprile: Samuele di Amici stroncato dagli haters

Le migliori news del gossip e dello spettacolo sono sul TG Pettegola. Samuele Barbetta di Amici 20 è il protagonista del numero di oggi.

Il TG Pettegola ogni giorno ti tiene aggiornato con le notizie più importanti relative al mondo del gossip e dello spettacolo. Protagonista indiscusso del numero di oggi è il ballerino Samuele Barbetta di Amici di Maria De Filippi. Samuele, dopo l’eliminazione di Rosa e Martina, è stato attaccato dagli haters che hanno giudicato poco versatili le sue doti da ballerino, stroncandolo in maniera piuttosto pesante.

Suo padre è prontamente intervenuto prendendo le sue difese, chiedendosi da cosa nasce tutto l’odio dei famosi leoni da tastiera, ma attenzioni perché le news di oggi non sono di certo finite qui.

Tg Pettegola: le news del 26 aprile di gossip e spettacolo

Dopo Samuele di Amici 20, impossibile non parlare anche di Belen Rodriguez che recentemente ha scelto di venire allo scoperto rivelando ai suoi fedeli sostenitori il motivo per cui si è innamorata del suo compagno Antonino Spinalbese.

Si passa poi ad Emma Marrone. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social. Sfogo che ovviamente non è passato inosservato anche dai suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis non è stata di certo da meno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata a fare alcune importanti precisazioni dopo che il suo nome è stato utilizzato per truffare alcune giovani ragazzi. Per ultima, ma non per importante, c’è Elisa Isoardi. Il medico che l’ha visitata ha recentemente rotto il silenzio, rivelando se ha esagerato o meno sui problemi all’occhio che l’hanno spinta a ritirarsi dall’Isola dei Famosi.

Le sfide si fanno sempre più dure e in vista della settima puntata del Serale di sabato prossimo i cantanti e i ballerini rimasti si impegneranno al massimo! Cosa accadrà questa settimana? Ci vediamo dal lunedì al venerdì alle 16.10 su Canale 5 e alle 19.00 su Italia 1 #Amici20 pic.twitter.com/BCPvbpeBtP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 25, 2021

Queste ed altre notizie le trovi soltanto sul Tg Pettegola. In attesa che il ballerino Samuele metta di nuovo a tacere gli haters, non potete non godervi i servizi di oggi.