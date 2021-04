Come dimenticare un ragazzo con il quale non sei mai stata? A volte queste (non) relazioni sono le più complicate: ecco i nostri suggerimenti.

Cosa risponderesti se ti chiedessimo qual è la relazione più dolorosa e difficile da dimenticare di tutte?

No, non mentire: non si tratta del fidanzato con cui sei stato dieci anni o di quel tizio con cui hai avuto un colpo di fulmine e ti sei divertita per due settimane intensissime in vacanza in Grecia.

Non devi vergognarti: la relazione più difficile da dimenticare, per tutti, è quella con il ragazzo con cui non sei mai stata.

Ecco i nostri suggerimenti per levarselo (finalmente) di torno!

Come dimenticare un ragazzo con cui non sei mai stata: la guida

Inutile cercare di fingere che nella tua vita non ci sia quel particolare ragazzo che, per quanto tu abbia desiderato, non ti ha mai degnata di uno sguardo.

Magari si tratta di una di quelle situazioni nelle quali eravate entrambi troppo timidi per fare un primo passo oppure lui era il “bello” della scuola, a cui non hai mai neanche dichiarato il tuo amore.

(Non nomineremo, invece, tutte quelle relazioni mai nate nelle quali ti sei dichiarata… e le cose non sono andate bene. Sappi che non sei sola e che, in ogni caso, questo articolo è anche per te!).

Insomma, è capitato a tutti di avere un amore “impossibile” che ci ha, letteralmente, consumate.

Pagine e pagine di quaderni dove provavi l’effetto che ti faceva il tuo nome con il suo cognome, stalking più o meno legale ad ogni livello, studio dei suoi orari e dei suoi percorsi, palpitazioni al solo vederlo.

Poi, come capita a tutti, la vita va avanti e capitano tante altre cose: il tuo uomo dei sogni, però, rimane sempre all’orizzonte, come un desiderio mai sopito ed un paragone con il quale mettere in competizione tutte le tue “cotte” successive.

Adesso basta, liberiamoci da questa schiavitù che, oltretutto, non ci porta neanche da nessuna parte!

Ecco i nostri suggerimenti per dimenticare il tuo (non)fidanzato con cui non sei mai stata e che ti ha sempre ignorata!

pensiamoci (consciamente) : basta, se la tua cotta segreta ti visita in sogno ogni notte è ora di mettersi seduti ed affrontarla … da svegli !

Fingere che non ci sia nel tuo passato una persona che hai “amato” da lontano è sciocco e controproducente : è ora di affrontare questo fantasma!

Affronta i tuoi sentimenti per lui: chi è? Cosa fa? Perché ti piace così tanto? Perché non hai mai voluto dichiararti o perché tra di voi non è mai successo niente?

Devi rispondere ad ognuna di queste domande: alla fine avrai le idee molto più chiare !

Spesso e volentieri, infatti, queste sbandate le prendiamo per persone che troviamo estremamente attraenti o che svolgono un ruolo predominante nella nostra cerchia di amici e conoscenti.

Magari sa andare sullo skateboard o è bello da impazzire oppure appena apre bocca tutti pendono dalle sue labbra.

Se non lo hai mai conosciuto davvero, però, come puoi pensare davvero che sia l’uomo perfetto per te?

perché io… valgo : ed anche se era lo slogan di una pubblicità, non per questo si tratta di una frase meno vera!

Ma cosa ti importa, davvero, di uno che non ti guardava neanche? Forse, per un periodo, hai sofferto di bassa autostima oppure non ti sentivi tanto a tuo agio con te stessa.

Anche se hai una sbandata per questa persona, però, questo non vuol dire che tu non sia meritevole di amore ed attenzioni alla stessa maniera!

Invece di chiederti se sei tu ad essere alla sua altezza, prova a porti la domanda in senso opposto. (Ti spoileriamo la risposta: no , lui non è alla tua altezza ).

Forse, il tuo desiderio di concentrarti su qualcuno che non puoi avere è il segnale che stai cercando di “trattenerti“.

Guardati intorno: sei sicura che questa cotta non sia una comoda “scusa” per evitare di andare avanti con la tua vita?

Bene, adesso che abbiamo sviscerato tutti i passaggi necessari a dimenticare un ragazzo che non ti ha mai guardata, l’incantesimo dovrebbe essersi spezzato.

Adesso hai di fronte a te due opzioni: puoi decidere di prendere il coraggio a due mani e, finalmente, parlarci per la prima volta oppure… lasciarlo andare.

Qualunque sia la tua decisione è giunta l’ora di porre fine a questa schiavitù: basta alla “cotta” segreta!