Vuoi farlo innamorare perdutamente di te? Ecco cosa devi fare

Sebbene ogni uomo sia unico, gli uomini sono governati dagli stessi istinti. Comprendili e saprai come conquistarli.

Ti piace ma non hai capito se il tuo interesse è corrisposto? Forse potresti fare qualcosa per farlo cadere letteralmente ai tuoi piedi. Ogni donna ha il potenziale di far innamorare perdutamente un uomo, basta comprendere naturalmente la sua natura e noi ti spieghiamo come fare.

Vuoi farlo innamorare perdutamente di te? Ecco cosa fare

Gli uomini e le donne sono molti diversi tanto che spesso di dice che provengano da pianeti diversi. Solo quando questi due individui di sesso opposto si comprendono appieno, possono auspicare ad essere complementari. Se comprendi un uomo potrai sedurlo e creare questo attaccamento in poche mosse.

Innanzi tutto cerchiamo di capire come concepisce il concetto di amore un uomo.

Secondo te cos’è l’amore per un uomo? Attrazione, complicità, condivisioni ideologica?

Sai quando si innamora un uomo? Quando trova una donna con la quale sente di poter essere se stesso. Un uomo sviluppa forti sentimenti solo nel caso in cui non si sente minacciato e abbassa la guardia. Ogni uomo, anche il più duro, quando si innamora diventa emotivo, tenero, sensibile e devoto ma prima di arrivare ad innamorarsi e a dire:” ti amo” ce ne vuole.

Il fatto è che gli uomini temono di innamorarsi per due motivi: il primo motivo è perché questo forte attaccamento genera paura dell’abbandono. Quando i sentimenti reciproci vacillano per evitare shock emotivi gli uomini tendono a prendere le distanze e non parlano nonostante chiusura faccia peggiorare i problemi e lo stato della relazione.

Il secondo motivo riguarda il loro bisogno di mantenere la propria individualità e i propri spazi. Gli uomini non tollerano essere controllati o che gli si dica cosa fare. Le donne tendono ad essere materne verso il partner e a soffocarlo a volte, questo lo spingerà ad allontanarsi per ritrovare la sua libertà.

Quindi a questo punto cosa vogliono gli uomini da una relazione?

Vuoi conquistare totalmente il cuore di un uomo? Allora accettalo, fagli sentire che tu lo capisci e lo conosci più di tutti. Non giudicarlo neanche quando sbaglia, non mettergli la corda al collo, stabilite degli obiettivi di vita comune anche se siete molto diversi. Quando un uomo acquisterà piena fiducia nella relazione allora si arrenderà all’amore.

Nessun uomo si arrende all’amore se la relazione è ad uno stato superficiale e non si basa su queste solide fondamenta: fiducia, condivisione, rispetto, amore

Il discorso dell’amore a volte sembra un pò complicato? in effetti lo è ed il motivo ce lo spiega lo psicoanalista Bruno-Humbeeck. Quando ci si innamora entrano in gioco parametri consci e inconsci. Questo sentimento viene quindi valutato attraverso parametri razionali e non. Questi ultimi sono i responsabili delle nostre follie per amore, ecco perchè quando si è follemente innamorati si prendono decisioni che possono sembrare totalmente irragionevoli. A volte accade che questi sentimenti irrazionali prendono il sopravvento e la follia inizia a creare dipendenza emotiva. Questo è il motivo per cui non facciamo sempre scelte sagge in fatto d’amore.

Un altro elemento da tenere in considerazione sono gli ormoni: quando sei innamorato il tuo corpo fa esplodere i livelli di endorfine, dopamina e ossitocina. Biologicamente produciamo grandi quantità dell’ormone della felicità e questo ci rende euforici. Ci fanno sentire talmente bene da non volervi rinunciare e questo favorisce l’attaccamento verso l’altro. Se riusciamo a mantenere vivo questo ciclo di felicità nella coppia l’amore durerà nel tempo. Peccato che l’amore non è solo una questione neurobiologica, sarebbe tutto estremamente facile. L’amore è così complicato proprio perchè dipende da molti altri parametri sociali e psicologici.

Amiamo non solo chi ci rende felici ma anche chi ci fa crescere spiritualmente.

Dunque ricapitolando tutto quello che ci siamo detti oggi, se ami qualcuno e vuoi che la tua storia d’amore diventi una storia d’amore duratura devi avere il controllo della situazione. Dovrai essere seria, affidabile, dolce e amorevole ma mai diventare ossessiva.

Quando il tuo uomo sarà ai tuoi piedi e ti amerà follemente te ne accorgerai perché quel momento coincide con quello in cui inizierà ad immaginare un futuro con te e le sue intenzioni saranno più chiare.