Beatrice Valli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha fatto un’importante precisazione su Instagram in merito alla sua famiglia.

Beatrice Valli, nonostante abbia preso parte a Uomini e Donne parecchi anni fa, resta ugualmente uno degli ex protagonisti del programma a cui il pubblico del piccolo schermo e della rete si è più affezionato. Tant’è che continua a seguirla assiduamente anche sui suoi profili social, dove mostra stralci della sua vita quotidiana.

Nelle score ore, la compagna di Marco Fantini ha scelto di pubblicare uno scatto sul suo profilo Instagram, facendo un’importante precisazione sulla parola che ha scelto di utilizzare per presentare la foto in questione. Consapevole che dopo questa pubblicazione, se non l’avesse precisato, sul web l’avrebbero subito stroncata accusandola di non essere una buona madre e di fare differenze tra i suoi tre figli.

Beatrice Valli ha fatto un’importante precisazione su Instagram, chiarendo, prima ancora che gli utenti della rete avessero il tempo di poterla attaccare, perché uno dei componenti della sua famiglia manca all’interno della foto.

Uomini e Donne: Beatrice Valli fa chiarezza sulla foto di famiglia

Beatrice Valli, che di recente ha svelato perché non parla delle sue sorelle sui social, ha pubblicato una foto che la immortala al fianco del suo compagno Marco Fantini, ex tronista di Uomini e Donne, e con le figlie da lui avute Bianca e Azzurra. All’interno della foto, però, manca il suo primo figlio, Alessandro, nato da una precedente relazione, e la parola utilizzata dall’ex corteggiatrice di canale 5 per descrivere lo scatto è stata “famiglia”.

Beatrice ci ha tenuto a precisare che suo figlio non compare nella foto semplicemente perché non ha voluto farla. La Valli ci ha tenuto a fare quest’importante precisazione perché sapeva che numerosi utenti della rete l’avrebbero presa di mira, accusandola di fare differenze e di non considerare famiglia il bambino nato dalla sua precedente unione quando così ovviamente non è.

“Famiglia ♥️” ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne su Instagram. “Non iniziate a rompere perché Ale non c’è nella foto 😅” ha poi proseguito Beatrice. “Semplicemente non voleva farla 🙌” ha chiarito per chiedere: “Cosa significa per voi il nome famiglia ?” iniziando poi un confronto con i suoi fedeli sostenitori, che hanno scelto di confidarle alcune delle loro situazioni private.

Beatrice Valli su Instagram ha condiviso un tenero scatto che la immortala con buona parte della sua famiglia, scegliendo di fare una precisazione perché sapeva bene su cosa si sarebbero appigliati gli odiatori della rete pur di poterla attaccare e criticare per una semplice fotografia pubblicata sul suo profilo social.