Alessio Cennicola chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del tronista di “Uomini e Donne”.

In principio era Giorgio Alfieri, poi venne Sossio Aruta, ora è il momento di Alessio Cennicola. Si allunga la lista di calciatori che partecipa a “Uomini e Donne”, il giovane classe 1994 è nel programma di Maria De Filippi in cerca di riscatto: ragazzo prestante e determinato che coltiva l’ambizione di arrivare a calcare i grandi palcoscenici del calcio che conta.

In attesa della grande occasione, Cennicola milita nella Lupa Roma ed è cresciuto con il mito di Francesco Totti: voler diventare come lui, costruire la stessa carriera, essere il simbolo per una squadra. La presenza nel programma Mediaset spera possa dargli la giusta notorietà.

Nome: Alessio Cennicola

Data di nascita: 21 luglio 1994

Segno zodiacale: Cancro

Professione: calciatore

Altezza: 187 cm

Profili social: Instagram

Alessio Cennicola carriera

Nel frattempo è possibile affermare che, all’interno di “Uomini e Donne”, Alessio sta maturando consensi. Anche il pubblico da casa lo nota per la sua simpatia e il sorriso smagliante. Bel ragazzo secondo molte corteggiatrici, avrà l’occasione di farsi notare e magari abbinare al calcio una vita sotto i riflettori.

Le due cose non sono complementari, ma Alessio Cennicola vuole bruciare le tappe per prendere al volo più occasioni possibili. Il ragazzo che diventa campione, questa è la bella favola a cui Alessio aspira.

Vita privata e Instagram

Alessio ha un profilo Instagram pubblico dove è seguito da più di 8mila followers. Un buon punto di partenza per strutturare il proprio successo: amante dei cani, molto attaccato alla famiglia, elegante e posato. Tutte qualità che saltano all’occhio guardando il profilo social: riservato nella vita, aspetta il momento giusto per mostrare il meglio di sé a qualcuno. Più d’una foto con il Capitano: idolo d’infanzia e “compagno di squadra” in diverse occasioni. Un sodalizio che potrebbe suonare come una vera e propria investitura.

L’avventura a Uomini e Donne

A Uomini e Donne, Alessio sta corteggiando Samantha Curcio con cui c’è stato anche un bacio. Riuscirà a conquistare il cuore della tronista?