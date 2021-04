Pizzette light allo Yogurt: sane, appetitose e tutte da gustare!

Le pizzette light allo yogurt sono sfiziose, leggere, appetitose e facili e veloci da preparare!

Siete alla ricerca di qualcosa di sfizioso da mangiare, amate la pizza ma la evitate perché ricca di carboidrati e grassi? Ecco le pizzette light allo yogurt, una ricetta semplice, appetitosa e fa gustare senza alcun senso di colpa.

Scopriamo gli ingredienti ed il procedimento per preparare queste pizzette che delizieranno il palato di grandi e piccini, una ricetta che conquisterà il palato al primo assaggio, perfette per una merenda o anche da gustare per un pranzo o una cena veloce!

Pizzette light allo Yogurt: gli ingredienti e la ricetta per prepararle

La ricetta delle pizzette light allo Yogurt è nata dalla passione e dalla creatività della food blogger _candy_healthy_ che ce le presenta in modo molto appetitoso:

“Non è sabato senza pizza’ si ma la linea?

La pizza è uno dei piatti più amati da grandi e piccini e fa sempre parte dei nostri eventi, da un aperitivo ad una serata in compagnia. Si ma la linea? Beh con questa ricetta non avrete bisogno di pensarci due volte prima di concedervi una pizza in ogni momento”

Gli ingredienti

Per preparare le pizzette light allo yogurt avrete bisogno di:

“-125 g Farina 00 o di tipo 1

-135 g Yogurt greco 0% di grassi

-5 g Lievito istantaneo per preparazioni salate

-Sale qb

Per la farcia:

-Passata di pomodoro

-q.b. Origano

-q.b. Sale

-q.b. Olio extravergine d’oliva”

Il procedimento

“Mettete in una ciotola la farina, lo yogurt, il lievito e il sale.

Mescolate e rovesciate il tutto sul piano di lavoro infarinato e impastate con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo, perfettamente lavorabile.Stendete con un mattarello l’impasto.

Ricavate con un coppapasta o un bicchiere tondo tanti cerchietti. Trasferiamo su una teglia, aggiungiamo la farcia e cuociamo in forno preriscaldato a 180º/200º per circa 15 minuti. Sfornate e gustate le vostre pizzette”

