Vittoria e Luisa, figlie di Emanuele Filiberto: chi sono, età, altezza

Vittoria e Luisa, chi sono le figlie di Emanuele Filiberto, Principe di Savoia? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di loro.

Emanuele Filiberto di Savoia è recentemente tornato sul piccolo schermo degli italiani grazie alla sua partecipazione alla fase serale di Amici di Maria De Filippi. Il Principe di Savoia è stato scelto insieme a Stash, leader del gruppo The Kolors, e Stefano De Martino per giudicare le esibizioni di canto e ballo dei concorrenti di quest’anno.

Per questo motivo, dopo il suo recente ritorno in tv, è comprensibile che il pubblico del piccolo schermo sia curioso di conoscere qualche curiosità in più sulla sua vita privata e di vedere le sue due figlie: Vittoria e Luisa, nate dal matrimonio con Clotilde Courau. Scopriamo insieme, quindi, qualche piccola curiosità in merito alle figlie di Emanuele Filiberto, che sono bellissime come la loro mamma.

Luisa e Vittoria: chi sono le figlie di Emanuele Filiberto di Savoia

Emanuele Filiberto è molto riservato, per quanto possibile, su quello che riguarda la sua vita privata, ma sappiamo che è davvero molto legato alle sue due figlie. Tant’è che non di rado pubblica sul suo profilo Instagram alcuni scatti che lo immortalano insieme alle sue due bambine. La primogenita si chiama Vittoria (Il suo nome completo è Vittoria Cristina Chiara Adelaide Maria, Principessa di Carignano e Marchesa d’Ivre) ed è nata nel 2003, precisamente il 28 dicembre.

Vittoria vive a Parigi, città dove studia, e tra le sue passioni spunta quella per la moda. La figlia di Emanuele Filibero avrebbe dovuto fare il suo debutto in società il 14 marzo dello scorso anno, ma molto probabilmente il tutto è stato rimandato a causa della pandemia.

La sua seconda figlia, invece, si chiama Luisa, ma anche lei, proprio come sua sorella maggiore, ha un nome completo da fare invidia ad una principessa (Luisa Giovanna, Agata, Gavina, Bianca, Maria). Lei è nata tre anni dopo Vittoria, precisamente il 16 agosto del 2006. Per questo riguarda lei, essendo molto piccola, non si hanno tantissime informazioni a riguardo. In quanto, con giusta causa, la sua famiglia ci tiene a tutelarla dall’attenzione mediatica. Quello che si sa di lei è che il suo nome, Gavina, indica un sentimento di profonda stima e amicizia nei confronti di tutta la famiglia nei confronti dei principi di Piemonte e Venezia.

Le figlie di Emanuele di Savoia sono bellissime come la loro mamma e sono amatissime dal loro papà, che prova a proteggerle con tutte le sue forze dall’attenzione mediatica che spesso c’è nei confronti della sua persona e della sua famiglia.