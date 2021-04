Avete mai visto le sorelle di Arisa? Sono identiche

La famiglia di Arisa, è una grande famiglia allargata. Le sue sorelle sono identiche a lei. Vediamo questo scatto che ha fatto impazzire i fan.

Arisa, giudice di Amici e cantante molto famosa, aveva scelto il suo nome d’arte formando un acronimo delle iniziali della sua famiglia tanto forte era ed è il legame con la sua famiglia.

A come Antonio: il padre autista con la passione per le incisioni su ferro. R come Rosalba: il suo vero nome. I come Isabella: la sorella con talento per la fotografia e il flauto traverso. S come Sabrina: la più piccola, pure lei con un promettente futuro da cantante. A come Assunta: la mamma casalinga con l’hobby del decoupage.

Scopriamo insieme qualche informazione in più.

Arisa e le sorelle: tre gocce d’acqua

Un amore forte per la famiglia, che poco compare sui social insieme a lei. Recentemente, però, la cantante ha pubblicato una foto dove posa insieme alle sorelle, la mamma e la nipote. Un bellissimo quadro di famiglia tutta al femminile (nella foto manca infatti l’uomo di casa, il papà Antonio) che ha ricevuto tantissimi like.