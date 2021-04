Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi: come sta? Il bollettino medico

Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi 2021. L’annuncio di Ilary Blasi: “Le tue condizioni di salute non ti permettono di proseguire”.

E’ ufficiale: Paul Gascoigne lascia l’Isola dei Famosi 2021. Dopo essersi infortunato alla spalla ed essere rientrato in gruppo, l’ex calciatore non è ancora riuscito a recuperare e le sue condizioni non gli permettono più di continuare.

Ad annunciarlo è stata la stessa Ilary Blasi che, durante la puntata, si è collegata con l’hotel in cui si trovava Gascoigne che è apparso con un vistose tutore al braccio. Nonostante tutto, l’ex calciatore è apparso sereno e tranquillo.

Paul Gascoigne costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021: come sta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Dispiaciuta, Ilary Blasi ha annunciato il ritiro di Paul Gascoigne il sui percorso aull’Isola dei Famosi 2021, dopo l’infortunio alla spalla, è stato abbastanza travagliato. “Purtroppo il bollettino medico non è buono. Le tue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non ti permettono di continuare questa avventura. A noi dispiace tantissimo perché sei stato lo spirito più acceso di questa edizione”, ha detto la conduttrice.

Gascoigne, apparso comunque sorridente, ha detto: “Ho un po’ di dolore. Ho il tendine e il legamento rotti. Ma adesso è tutto a posto perché ho mangiato il gelato”.

Tutti i ritiri dell’Isola dei Famosi 2021

Quello di Paul Gascoigne è il quarto ritiro dell’Isola dei Famosi 2021. Il primo a rientrare in Italia, per problemi familiari, è stato Beppe Braida che si è ritirato dopo il ricovero in ospedale del padre a causa del covid.

LEGGI ANCHE—>Gilles Rocca: “Sono un pezzo di mer*a”. Verso del cane alla Cannavò, bufera sul web: “Ridicolo”

Dopo Braida, il secondo ad essere stato costretto al ritiro è stato Brando Giorgi. L’attore, rientrato in Italia, è stato sottoposto ad un’operazione alla retina. Il terzo ritiro dell’Isola dei Famosi 2021 è quello di Elisa Isoardi. Anche la conduttrice è dovuta rientrare in Italia per un problema all’occhio e per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso.

Il quarto ritiro, infine, è quello di Paul Gascoigne arrivato nel corso dell’undicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021. Sarà l’ultimo ritiro o ci saranno altri concorrenti che lasceranno il reality?