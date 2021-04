Millefoglie di Stella: la versione salutare e light del dolce più amato!

Il millefoglie di Stella, un dolce goloso, leggero e sano da preparare in modo davvero veloce e che conquisterà cuore e palato al primo morso.

Il millefoglie è uno dei dolci più amati, quello scelto per festeggiare eventi importanti come compleanni e matrimoni. Oggi vi proponiamo il millefoglie di Stella, una versione davvero golosa, leggera e semplicissima da preparare, un millefoglie unico che potrete creare anche all’ultimo minuto, per un dolce da servire alle persone che si amano.

Scopriamo come preparare questo millefoglie farcito con dello yogurt magro che sarà perfetto da consumare anche per colazione o per una merenda davvero molto speciale!

Millefoglie di Stella: gli ingredienti ed il procedimento per prepararlo

La ricetta di questo mille foglie è davvero unica e particolare ed è stata ideata dalla food blogger stella_cooking_traveller :

“Avete mai pensato di usare delle merendine per creare un dolce goloso? E perché no.. magari un gustoso millefoglie? Semplice da preparare ed è anche una versione più salutare rispetto al classico millefoglie.Cosa vi occorre e quanto tempo ci vorrà per questa preparazione?

Semplice vi occorrono solo 3 ingredienti e il dolcetto super sfizioso è pronto e per quanto riguarda la preparazione buttate l’orologio non vi servirà assolutamente! Lo preparerete in un istante!”

Gli ingredienti

” -merendine a proprio piacimento (io ho optato per delle merendine genuine e salutari)

-yogurt greco 0 % grassi (gusto a propria scelta, io ho usato quello al mango)

-pannafix (per far addensare lo yogurt)”

Il procedimento

“Staccare le merendine e disporle nel piatto, mettere la bustina di pannafix nel vasetto di yogurt e mescolare fino a quando la consistenza non si è addensata. Con la sac a poche creare dei ciuffi sul primo strato di merendine e procedere così con i restanti strati…

Cospargere la superficie finale di zucchero a velo…e creare altri ciuffi di yogurt…come decorazione ho usato delle foglioline di menta e dei fiorellini di ostia…ed ecco che il dolcetto super sfizioso e velocissimo da preparare è pronto per essere degustato..”