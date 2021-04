Gossip e Spettacolo, le top news del 23 aprile: Giulia Salemi nella bufera

Le migliori news del gossip e dello spettacolo sono sul Tg pettegola. Nel numero di oggi Giulia Salemi finisce al centro della polemica.

Se la tua passione è la cronaca rosa, non puoi non seguire tutti gli aggiornamenti del TG Pettegola, l’unico “telegiornale” che ti tiene costantemente aggiornata su tutti i maggiori avvenimenti legati al mondo del gossip e dello spettacolo.

Protagonista indiscussa del numero di oggi è Giulia Salemi. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli si è trovata al centro dell’ennesima polemica. In quanto gli haters hanno insinuato che usi Photoshop per allungarsi le gambe, ma i suoi fedeli sostenitori hanno fatto notare un dettaglio che sembra cambiare ogni cosa. Ma attenzione, perchè le news di oggi non sono di certo finite qui!

Le Top 5 news del gossip e spettacolo del TG Pettegola

Le Top 5 delle notizie relative al gossip e allo spettacolo continuano con una delle coppie più discusse degli ultimi tempi. Stiamo ovviamente parlando di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. I fan della bella modella argentina hanno prontamente notato un dettaglio uno degli ultimi scatti pubblicati da lei. Si passa poi all’opinionista dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi.

Tommaso sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad un amaro sfogo, ma niente paura. A consolarlo ci hanno pensato i suoi fan e l’autore Gabriele Parpiglia.

Si passa poi ad Eleonora Daniele. La conduttrice, durante il corso del suo Storie Italiane, è stata elogiata in quanto professionista e persona. Decisamente un periodo d’oro per lei. Per ultima, invece, ma non per importanza, troviamo la presentatrice Barbara d’Urso.

Amici… Io vi amo sempre di più!!! Anche ieri la curva di #Pomeriggio5 era lassù nel cielo!!! ❤️❤️❤️ Ogni giorno ci regalate ascolti pazzeschi!!! Siamo pochi ma ci mettiamo tanta passione e vedere il vostro affetto mi riempie il cuore ❤️❤️❤️ Vi sono devota… Grazieeeeee 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) April 23, 2021

La bella conduttrice partenopea, entusiasta per i risultati raggiunti a Pomeriggio 5, si è lasciata andare ad un momento di nostalgia su Instagram, ma i suoi fan hanno prontamente notato un dettaglio che getta un velo di mistero sulla sua sfera privata.